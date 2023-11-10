СМИ сообщили об атаке беспилотника на военную базу США в Ираке
Дрон-камикадзе нанес удар по военной базе США к северу от иракского города Эрбиль (425 км от Багдада), являющегося административным центром одноименной провинции. Об этом 9 ноября сообщил источник в автономной администрации Иракского Курдистана новостному агентству Shafaq News.
«Начиненный взрывным устройством беспилотник атаковал район расположения американской базы возле аэродрома Харир в провинции Эрбиль. В результате нападения вспыхнул пожар в топливном хранилище», — заявил источник.
Он уточнил, что ранее Харир использовался в качестве авиабазы международной антитеррористической коалиции, которая вела борьбу с экстремистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Ранее, 9 ноября, помощник министра обороны США Барбара Лиф выразила обеспокоенность в связи с многочисленными атаками на американские базы на Ближнем Востоке. По ее словам, подобные акты представляют прямую угрозу интересам национальной безопасности США в Красном море.
В тот же день стало известно об атаке по военной базе США в Сирии в районе нефтяного месторождения «Эль-Омар» к востоку от города Дейр-эз-Зор. За ночь она была обстреляна не менее чем 15 ракетами. Обстрелы происходили несколько раз, в ходе двух из них по позициям вооруженных сил США было выпущено по четыре и шесть ракет соответственно.
Ранее, 8 ноября, сообщалось об атаке американской базы на военном аэродроме Аль-Харир на севере Ирака. Удар нанес вооруженный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Вблизи базы был слышен мощный взрыв.
Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.