СМИ сообщили об атаке вооруженного БПЛА на авиабазу США в Ираке

Вооруженный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал базу США на военном аэродроме Аль-Харир на севере Ирака. Об этом 8 ноября сообщило агентство Reuters со ссылкой два источника в службе безопасности.

В агентстве не привели информацию о нанесенном ущербе или количестве пострадавших.

По данным иракского информационного агентства Shafaq New, вблизи военной базы США в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане (северной части Ирака) был слышен мощный взрыв.

«Звук взрыва был отчетливо слышен в окрестностях базы, предполагается, что это была атака беспилотника», — рассказал собеседник агентству.

Это издание также не сообщило подробности произошедшего.

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США не видят значительного ущерба от участившихся атак на свои силы на Ближнем Востоке. По ее данным, с 17 октября американские военные базы в Ираке и Сирии подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотников как минимум 40 раз.

Ранее, 6 ноября, телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что 45 американских военнослужащих пострадали при атаках по базам США на Ближнем Востоке.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.

За день до этого американская база на газовом месторождении Конико в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

28 октября военная база США в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии также была атакована беспилотниками (БПЛА). Это привело к взрывам внутри базы.

В тот же день посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев прокомментировал в интервью «Известиям» атаки «Исламского сопротивления Ирака» — движения, в котором состоят шиитские бойцы, раньше сражавшиеся против боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ) — на военные базы США в Сирии. Он заявил, что данные действия больше напоминают демонстрацию силы. По его словам, конфронтация происходила всегда, поскольку часть иракских вооруженных группировок не признает законом военное присутствие США в Ираке.

24 октября бойцы «Исламского сопротивления Ирака» обстреляли американскую базу Хараб Аль-Джир на северо-востоке Сирии из ракетной установки. Также в тот день организация взяла на себя ответственность за атаку на военные базы США у нефтяного месторождения Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор и Эш-Шаддади с помощью беспилотников.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.