Шиитская группировка обстреляла базу США в Ираке

Боевики шиитской группировки обстреляли военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака, вступив в столкновение с американскими военнослужащими. Об этом 23 ноября заявили представители вооруженного формирования.

«Бойцы исламского сопротивления из группы «Мажмуат аз-Зафирин» с очень близкого расстояния обстреляли башни американской оккупационной базы в провинции Анбар (Айн аль-Асад) снарядами из противотанковой установки РПГ-7, вступили в столкновение с солдатами противника, а затем отступили», — приводит их слова «РИА Новости».

По словам представителей группировки, в ходе столкновения один из ее бойцов был убит.

Ранее, 21 ноября, представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) сообщил о нанесении авиаудара по позициям поддерживаемых Ираном группировок в Ираке. В результате него есть несколько погибших, уточнили тогда в СЕНТКОМ.

Отмечалось, что удар был нанесен в ответ на атаку вооруженных группировок баллистической ракетой малой дальности по базе Аль-Асад, вследствие которой пострадали восемь человек и был причинен незначительный ущерб инфраструктуре.

До этого, 15 ноября, шиитские вооруженные формирования обстреляли базу Аль-Асад ракетами. Как говорилось в заявлении группировок, удар был нанесен в ответ за преступления, совершенные «врагом народа» Ирана в секторе Газа.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.