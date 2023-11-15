Шиитские формирования обстреляли базу США на западе Ирака

Шиитские вооруженные формирования обстреляли ракетами базу США Айн аль-Асад на западе Ирака. Как говорится 15 ноября в заявлении группировок, удар нанесен в ответ за преступления, совершенные «врагом народа» Ирана в секторе Газа.

«Воины за веру Исламского сопротивления в Ираке нанесли ракетный залп по американской оккупационной базе Айн аль-Асад на западе Ирака, точно поразив все цели», — цитирует заявление «РИА Новости».

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

Ранее, 13 ноября, телеканал Al Mayadeen в результате ракетного удара по американской базе Конико в Сирии погибли американские военные. Количество военнослужащих не уточняется. До этого, 12 ноября, ВВС США нанесли авиаудары по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции и проиранских группировок на востоке Сирии. Отмечается, что американские ВВС ударили в Сирии в ответ на продолжающиеся обстрелы войск США на Ближнем Востоке.

9 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх рассказала о том, что с 17 октября силы США в Ираке и Сирии подвергались атакам 46 раз, пострадали 56 человек. Она добавила, что американские военные базы по меньшей мере 41 раз подверглись обстрелам с применением ракет и ударных беспилотных летательных аппаратов. Как отметила Сингх, 24 атаки произошли в Ираке, еще 22 — в Сирии.

31 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил о готовности ведомства принять меры, если атаки на силы США, осуществляемые при поддержке Ирана, на Ближнем Востоке не прекратятся.