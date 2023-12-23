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Пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта во Франции

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Фото: Global Look Press/Tino Plunert
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Пять человек задержали на востоке Франции по подозрению в подготовке теракта. Об этом 22 декабря сообщила газета L'Est Republicain.

Отмечается, что задержанные помещены под стражу. Их подозревают в «создании преступной террористической группы с целью подготовки одного или нескольких преступлений» с целью посягательства на здоровье или жизнь третьих лиц.

Согласно информации газеты, задержания проходили одновременно в трех коммунах департамента Мерт и Мозель.

Расследование проводит национальная антитеррористическая прокуратура. По данным источника издания, в настоящий момент пока нет подробностей о планах операции.

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Ранее, 31 октября, телеканал BFM TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что во французском метро полиция открыла огонь по одетой в мусульманские одежды женщине, которая призывала к теракту.

13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Решение было принято после того, как неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек.

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