Пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта во Франции
Пять человек задержали на востоке Франции по подозрению в подготовке теракта. Об этом 22 декабря сообщила газета L'Est Republicain.
Отмечается, что задержанные помещены под стражу. Их подозревают в «создании преступной террористической группы с целью подготовки одного или нескольких преступлений» с целью посягательства на здоровье или жизнь третьих лиц.
Согласно информации газеты, задержания проходили одновременно в трех коммунах департамента Мерт и Мозель.
Расследование проводит национальная антитеррористическая прокуратура. По данным источника издания, в настоящий момент пока нет подробностей о планах операции.
Ранее, 31 октября, телеканал BFM TV со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что во французском метро полиция открыла огонь по одетой в мусульманские одежды женщине, которая призывала к теракту.
13 октября во Франции ввели максимальный уровень террористической угрозы. Решение было принято после того, как неизвестный, вооруженный ножом, напал на школу Гамбетта в Аррасе (Па-де-Кале). Он убил учителя и ранил несколько человек.