Российская армия перехватила инициативу на большей части зоны СВО. Об этом 22 декабря сообщила газета The New York Times.

«Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются еще одним свидетельством того, что Россия твердо перехватила инициативу на большей части поля боя», — говорится в публикации.

Отмечается, что ВС РФ добиваются успеха в тяжелый для украинского правительства момент, когда новая западная помощь Киеву была заблокирована из-за политической нестабильности в США и Евросоюзе.

«В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается», — такие слова заместителя председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева приводит газета.

По его словам, ВСУ начинает терять территории из-за отсутствия американских боеприпасов.

Ранее в этот день заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер написал в соцсети Х (бывш. Twitter), что в Киеве замалчивают информацию о реальном положении дел на фронте. По словам Ронцхаймера, проблемы ВСУ озвучиваются руководством только за закрытыми дверями, а «те, с кем он говорил», сообщили ему о тревожных вестях с фронта.

Также в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ испытывают сложности в преодолении оборонительных линий российской армии. По его словам, армия РФ создала оборонительные рубежи в ходе подготовки к отражению контрнаступления украинской армии, организовав «огромные минные поля, окопы и препятствия для танков».

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.