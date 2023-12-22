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Немецкий журналист заявил о сокрытии Киевом правды о ситуации на фронте

Журналист Ронцхаймер: Киев скрывает реальную ситуацию на фронте
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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В Киеве замалчивают информацию о реальном положении дел на фронте. Об этом 22 декабря написал в соцсети Х (бывш. Twitter) заместитель главного редактора издания Bild Пауль Ронцхаймер.

«Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны [Рустемом] Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными, показали мне, в частности, одну вещь: официальные заявления всё меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью», — заявил он.

По словам Ронцхаймера, проблемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) озвучиваются руководством только за закрытыми дверями. При этом журналист отметил, что «те, с кем он говорил», сообщили ему о тревожных вестях с фронта. Журналист подчеркнул, что украинским чиновникам необходимо честно признать все проблемы, а Европе, в особенности Германии, придется взять на себя большую ответственность в следующем году.

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Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что ВСУ испытывают сложности в преодолении оборонительных линий российской армии. По его словам, армия РФ создала оборонительные рубежи в ходе подготовки к отражению контрнаступления украинской армии, организовав «огромные минные поля, окопы и препятствия для танков».

Также в этот день в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали отсутствие ожидаемого результата от контрнаступления.

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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