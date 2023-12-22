Какие бывают годовщины свадеб и что дарить супругам-юбилярам

Каждую супружескую пару интересует, когда наступает деревянная, оловянная или золотая свадьба. Годовщины свадеб получили свои названия еще несколько веков назад. В те времена при создании календаря свадеб люди не задумывались о подарках. Предки исходили из эволюции взаимоотношений между супругами, обращали внимание на укрепление уз брака. «Известия» рассказывают, что означают даты свадеб по годам, какое значение вложено в них и какие традиции сопровождают знаменательную дату.

Как называются годовщины свадеб — первые 10 лет

1 год — ситцевая свадьба

Праздник получил такое название, поскольку связь между партнерами образовалась совсем недавно и супругам еще только предстоит получше узнать достоинства и недостатки друг друга. Союз, как ситец или марля, не прочный, может легко разорваться.

Первый год совместной жизни принято отмечать вдвоем или в кругу самых близких людей — и в честь годовщины открывать бутылку того самого свадебного шампанского. На Руси существовал обычай: на первую годовщину супруги должны обменяться ситцевыми платочками. Обязательно завязать на каждом по узелку и принести друг другу клятвы в верности и любви — на крепкую и счастливую семейную жизнь. Подготовка к празднованию начиналась задолго до него. Жена должна была вышить себе и мужу ситцевые наряды, подготовить скатерть для застолья. А в день ситцевой свадьбы накрыть стол и угостить гостей блюдами собственного приготовления, показывая, какой она стала хозяйкой за год брака.

2 года — бумажная свадьба

Отличительным свойством бумаги является ее легкость, невесомость. Муж и жена лучше узнали друг друга, научились решать бытовые проблемы, притерлись характерами. Отсюда и произошло столь необычное название — ведь супруги всё еще проходят сложный период, и их отношения остаются хрупкими. По традиции одежду для второй годовщины шьют из хлопчатобумажных тканей. К выбору аксессуаров можно отнестись с юмором, сделав для мужа бумажные галстук, бабочку или бутоньерку. А для жены — пришить к выбранному платью розы из газетной бумаги, добавить такие же цветы на браслет, сделать букет невесты из нотных листов.

3 года — кожаная свадьба

Считается, что третий год часто несет с собой кризис — начинаются крупные ссоры и недопонимания. В этом случае супругам нужно проявить качество, которым славится кожа, — гибкость.

Перед годовщиной свадьбы лучше отдать все долги, выбросить всю побитую посуду и просто попросить друг у друга прощения за всё, чем могли муж и жена обидеть друг друга за прошедший год.

Семейная пара в этот день должна облачиться в кожаную одежду. Жена может надеть кожаную юбку или брюки, а муж – жилетку. Подойдут и кожаные аксессуары: сумки, браслеты, кошельки и т.п. По обычаю, в день кожаной свадьбы обязательно ставится на стол каравай ржаного хлеба, от которого супруги должны отломить небольшой кусочек и съесть его на виду у всех присутствующих.

4 года — льняная свадьба

Лен, как известно, обладает высокой прочностью, износостойкостью, долговечностью и мало загрязняется. Будучи в браке четыре года, супруги уже точно знают, чего хотят друг от друга, следовательно, им проще найти компромисс и избежать драматичных сцен с последующим расставанием. Другое название четырехлетнее годовщины — веревочная свадьба — тоже имеет символическое значение: к этому моменту муж и жена уже настолько близки, что как будто связаны одной веревкой.

На льняную свадьбу соблюдают ритуал, который позволяет оценить, как складывались отношения между супругами эти четыре года. После свадьбы жена должна приступить к изготовлению льняного полотна. Но за работу она садится в особых случаях — после того как муж чем-то порадует жену, например лаской или подарком. В день четвертой годовщины женщина с утра накрывает избранника получившимся полотном. Если ткань получилась достаточно большой, чтобы служить как одеяло, это означает, что супруг заботливый и внимательный. А если полотно оказалось коротким, мужу есть над чем поработать.

5 лет — деревянная свадьба

Этот этап в браке считается моментом, когда отношения становятся крепкими и, подобно древесине, готовы выдержать любые трудности. Пятая годовщина свадьбы — рубеж, заслуживающий уважения. Можно с уверенностью сказать, что любовь вчерашних молодоженов выдержала испытание временем и их отношения — уже давно не тонкий ситец, а крепкое чувство.

Одна из главных традиций на пятилетнюю годовщину — совместная посадка дерева. Супруги выбирают растение и сажают семечко в землю в праздничную дату.

6 лет — чугунная свадьба

Чугун — это твердый, но гибкий металл, который выдерживает большие нагрузки и сохраняет свою форму даже при воздействии высоких температур. По аналогии с этими свойствами чугунная свадьба олицетворяет способность пары преодолевать трудности, вместе решать проблемы и сохранять теплые чувства даже в условиях жизненных испытаний.

В знаменательный день свекровь проверяет каждый угол на присутствие пыли с помощью белого платка. Не важно, какой будет результат, салфетку надо показать гостям. Такая традиция имела популярность еще в прошлые века.

7 лет — медная свадьба

Связь супругов, прошедших вместе через долгих семь лет, по крепости становится сравнима с металлом. И хотя медь уступает многим материалам в прочности, это повод закалять отношения дальше, чтобы получить нечто более драгоценное.

Символом седьмой годовщины считается медная подкова. Этот атрибут принято использовать как охранный оберег, повесив над входной дверью «рожками» вниз. Талисман призван защищать жилище от невзгод и нечистой силы, а также отваживать непрошенных гостей.

Утро годовщины начинается с обмена медными монетами. Этот ритуал призван привлечь в дом благополучие и достаток. Монеты нужно положить в кошелек и хранить, как минимум, до следующей годовщины.

8 лет — жестяная свадьба

Когда в браке намечается восьмая годовщина, это уже значительный отрезок совместной жизни. Символичный выбор для данной годовщины — жесть, именно отсюда происходит название. Со временем жесть тускнеет, как чувства в браке, которые имеют свойство притупляться.

В старину на восемь лет свадьбы было принято выставлять за порог дома ведро, наполненное алкогольным напитком собственного производства. Рядом клали жестяной ковш. Каждый мимо проходящий человек мог угоститься и пожелать «молодым» счастья. Считалось хорошей приметой, если гость оставит на пороге монетку в знак благодарности.

9 лет — фаянсовая свадьба

Эту годовщину называют также ромашковой. Одна из трактовок объясняет название «Фаянсовая свадьба» не готовностью супругов к долгому и крепкому браку, а тем, что фаянс — хрупкий материал, символизирующий кризис в семейной жизни. Статистика утверждает, что большинство разводов приходится именно на девятый год совместной жизни.

Одной из традиций является разбивание фаянсовой посуды, которое символизирует окончание хрупкости и начало прочных отношений.

10 лет — оловянная свадьба

У этой годовщины есть другое название — розовая свадьба. Считается, что олово является мужским олицетворением, а роза — женским. Чтобы первый круглый юбилей запомнился надолго, нужно отметить его в компании всех, кто присутствовал на торжественной церемонии 10 лет назад. «Новыми» гостями на празднике станут только собственные дети супругов.

В старину в этот день юбиляры в ожидании гостей вывешивали за ворота розовый венок. Люди верили, что эти цветы создавали вокруг дома благоприятную атмосферу, а шипы препятствовали злым помыслам. Венок висел на воротах до полного высыхания, после чего этот семейный оберег убирали на хранение до следующей годовщины. По другой традиции, в день десятилетия свадьбы супружеское ложе усыпали лепестками роз.

Какие бывают годовщины свадеб — по десятилетиям

20 лет — фарфоровая свадьба

Фарфор одновременно олицетворяет ценность и хрупкость брачного союза. Подобно посуде из дорогого набора, пара с этого дня должна еще сильнее дорожить своей связью и единством.

Ко дню праздника пара должна заготовить фарфоровый сосуд, который хозяева дома заранее наполняют монетами. В день торжества каждый из приглашенных гостей берет себе по монете или по несколько. В награду за свою щедрость муж и жена получат приумноженное богатство, а гостеприимство вернется гармонией в семье.

А выпустить пар от накопившихся разногласий супруги смогут благодаря другому обычаю. В знаменательную дату муж и жена на глазах гостей пьют из двух чашек и демонстративно разбивают их. А гости должны немедленно восполнить потерю, подарив хозяевам две новые чашки. Замена бытовых вещей символизирует новое счастье и новые эмоций.

30 лет — жемчужная свадьба

Жемчужная годовщина — это показатель крепких, проверенных временем и событиями отношений. За это время пара переживает много всего: и горя, и радости.

Когда солнце только-только появляется на горизонте, супругам следует взять по жемчужине и отправиться к любому близлежащему водоему. Затем они должны опустить драгоценность в воду и пожелать вместе встретить следующую годовщину. Такая традиция несет в себе особый смысл — ведь жемчуг сохраняет свои свойства три столетия.

40 лет — рубиновая свадьба

На рубиновую годовщину свадьбы принято менять старые обручальные кольца на новые, украшенные рубинами. Прежние кольца убирают в шкатулку и хранят до свадьбы внуков: кто из них первый соберется жениться, тот и получит «прежние» обручальные кольца, а вместе с ними и многолетний опыт счастливой семейной жизни.

50 лет — золотая свадьба

В народе есть обряд покрывания невесты платком, когда она приобретает статус замужней женщины. На 50-летнюю годовщину брака платок, расшитый золотыми нитками, матери дарит сын или дочь. Они покрывают им голову мамы, утверждая ее статус как самой мудрой и почитаемой хранительницы домашнего очага.

60 лет — бриллиантовая свадьба

До 60-й годовщины пара доходит нечасто, поэтому традиций у этого праздника тоже немного. С ним связан обычай передачи опыта будущим поколениям. Самое главное, что супруги должны передать потомкам, — это секрет своей долгой любви. Поэтому юбиляры пишут письмо, адресованное детям и внукам, в котором рассказывают о своей истории, о хитростях семейной жизни или назиданиях для крепкого брака.

Однако распечатать заветное письмо смогут не все потомки. Эта честь достанется другой семейной паре, которая справит 60-летие брака.

70 лет — благодатная свадьба

В самом названии такой годовщины заключен ее смысл — пара, сумевшая пронести свою любовь через годы, должна благодарить Бога за то, что послал избранника и семейное счастье. А друг другу нужно сказать слова благодарности за заботу, терпение, любовь и понимание, без которых союз бы не выстоял.

Особых традиций для 70-летней годовщины не предусмотрено, но виновники торжества могут и сами приложить руку к их созданию, вместе изготовив что-то памятное и символическое.

80 лет — дубовая свадьба

В этот день все близкие люди собираются вместе, чтобы помочь уже немолодым супругам почувствовать себя счастливыми. Принято дарить сюрпризы и подарки из дуба, особенно мебель и предметы интерьера, которой обставляют дом.

Есть традиция, заключающаяся в том, чтобы высадить на участке молодой дуб или даже небольшую дубовую аллею, если позволяет площадь. Маленькое деревце укоренится и станет памятным знаком для будущих поколений, которые обязательно познакомятся с историей долгой любви. Выросший дуб станет той памятью, которая увековечит семейные узы в сердцах потомков.

90 лет — гранитная свадьба

Супруги построили надежные отношения и не боятся никаких испытаний и напастей. Люди, прожившие 90 лет в браке, являются символом бесконечной любви. Их чувства сравнимы со скалой из гранита и выступают в качестве оберега для будущего поколения. Гранитная свадьба — это показатель терпения и стойкости, пример взаимопонимания.

В этот день супруги могут сходить в церковь, где им нужно поставить свечи святым. Также можно взять в храме святую воду и дома умыться ею из одного кувшина. Перед самим торжеством мужу с женой полагается выйти на улицу и положить перед забором камень, сделав фото на его фоне. В фотосессии нужно участвовать всей семье.

Камень будет выступать в качестве символа крепости и нерушимости семейных отношений, поэтому такая традиция носит символичный характер. Во время празднования годовщины супруги могут поделиться с присутствующими секретами такого крепкого брака.

100 лет — красная (платиновая) свадьба

Пока есть информация только об одной паре, которой удалось прожить вместе столько лет, поэтому традиций и обычаев этой годовщины пока немного.

Самое важное в этот день — помочь супругам насладиться этим днем. Младшее поколение может взять на себя организацию праздника, проявить заботу о пожилых людях. Внуки и правнуки могут отправиться в магазин, чтобы обновить супругам гардероб. Или выполнить необходимые работы по дому.

Что дарить на золотую свадьбу

Юбилейная дата годовщины обязывает приглашенных на торжество сделать особенный подарок супругам. На 50-ю годовщину принято дарить всё, что сделано или покрыто золотом.

Самый важный и ценный подарок родителям на юбилей свадьбы — золотые обручальные кольца. Супруги могут заново обменяться клятвами и свадебными колечками, разменяв полстолетия супружеской жизни.

Семейный портрет тоже будет тематическим и оригинальным презентом. Само полотно стоит поместить в позолоченную раму.

Классическим подарком на годовщину являются золотые украшения: цепи, браслеты, броши, запонки и тому подобное.

Что нельзя дарить на годовщину свадьбы

⦁ Картины с изображением одного человека

Годовщина свадьбы — всегда праздник пары. Поэтому если на подаренном изображении будет лишь один из супругов, это может быть воспринято как неуважение к одному из виновников торжества или дурной знак для будущего семьи.

⦁ Антиквариат

В эзотерике существует поверье, что старинные вещи хранят в себе эмоции и впечатления предыдущих владельцев. Пережитые другими людьми события не всегда хорошие, и такой подарок может принести в жизнь семьи невзгоды прежних хозяев, повлиять на энергетику в доме.

⦁ Острые столовые предметы

В народе издавна считают, что подарок в виде колюще-режущих предметов предвещает ссоры и конфликты, которые не нужны крепкой семье. Поэтому подарить пусть и полезный набор заточенных ножей считается дурным тоном, вместо него лучше преподнести серебряный столовый набор или хорошую кухонную утварь в виде сковороды или кастрюли.

⦁ Часы

Плохой приметой считается дарить часы, которые будто отсчитывают время до конца. Таким образом, презент в виде часов может быть воспринят как пожелание или предвестие расставания.

⦁ Искусственные цветы

Живые букеты всегда отождествляются с праздником, в то время как искусственные цветы ассоциируются с несчастьем и смертью. Несмотря на долговечность такого подарка, не стоит нести его в дом, где отмечают светлую годовщину. Хорошей альтернативой станут растения в горшках, за которыми супруги будут ухаживать вместе.

⦁ Зеркало

Во многих культурах зеркала считаются порталами в другой мир, поэтому приобретение такого предмета интерьера должно оставаться прерогативой хозяев. Подарив зеркало, якобы можно привлечь интерес потусторонних сил к жилищу супругов.

⦁ Фигурки птиц

Как известно, голубки считаются символом влюбленности, а китайские уточки-мандаринки преданности в браке. Однако такой талисман для своего дома лучше покупать самим. По поверьям, подобно стрелкам часов, птицы начинают отсчитывать для молодоженов время, проведенное в гармонии и любви, что рано или поздно приведет к распаду брака.

До сих пор неизвестно, откуда появились названия для годовщин. По некоторым данным, всё началось с зажиточных горожан, у которых было достаточно времени и средств для проведения подобных праздников. Постепенно брачные юбилеи проникли в другие сословия русского общества и настолько хорошо прижились, что стали непременным элементом частной праздничной жизни. Параллельно с повсеместным распространением обычая отмечать свадебные годовщины шло становление юбилейных обрядов и специфического фольклора.

Сама идея отмечать годовщины свадеб популярна и по сей день. Периодически, раз в несколько лет, напоминать супругам, что создание ими крепкой семьи важно для всех близких, это даже правильно. И не надо особо думать что дарить: на оловянную — олово, на серебряную — серебро, ну а если дожили вместе до золотой или тем более платиновой, можно получить дорогие подарки.

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