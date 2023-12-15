Свадьба в 2024 году — благоприятные даты, календарь венчаний

Для многих пар выбор идеальной даты свадьбы — кропотливый процесс, требующий соблюдения определенных нюансов. Одни руководствуются удобством будущих супругов и гостей, другие стремятся соблюдать православные традиции, третьи обращают внимание на лунный календарь. О том, как выбрать благоприятную дату для бракосочетания, читайте в материале «Известий».

Свадьба в високосный год 2024

Високосным называют каждый четвертый год в календаре. Он отличается количеством дней: в обычном году их 365, а в високосном на один больше. Это происходит из-за того, что за календарный год Земля не успевает сделать полный оборот вокруг Солнца, остается несколько «лишних» часов. За четыре года они складываются в дополнительный день — 29 февраля. Он нужен для синхронизации движения нашей планеты вокруг Солнца с календарем.

Согласно распространенному мнению, в високосные годы происходят различные беды и катаклизмы. Например, в 2008 году грянул мировой финансовый кризис, а в 2020 году началась пандемия коронавируса. В связи с этим многие люди верят, что в такие годы не следует кардинально менять свою жизнь: переезжать, рожать детей, приступать к крупным проектам, заводить животных, играть свадьбу, разводиться и т. д.

Тем не менее с научной точки зрения високосный год ничем не отличается от обычного, а неприятные события, якобы вызванные «лишним» днем в календаре, — не более чем совпадения. Катастрофы и кризисы случались во все времена, независимо от количества дней в году. Так, самые крупные вооруженные конфликты в современной истории, Первая и Вторая мировые войны, начались в невисокосные 1914 и 1939 годы. Это касается и Великой Отечественной войны — 1941 год не был високосным.

Православная церковь также не устанавливает никаких ограничений на проведение таинства венчания в високосные годы. Более того, запрет на заключение брака из-за дополнительного дня в году воспринимается священнослужителями как суеверие и осуждается.

При этом у свадьбы в високосный год есть ряд преимуществ. Так как многие пары считают его неудачным, во дворцах бракосочетаний, ресторанах и храмах остается больше свободных дат для проведения торжества. Например, в 2020 году в России было зарегистрировано на 138 тыс. брачных союзов меньше, чем годом ранее. Кроме того, из-за падения спроса цены на свадебные принадлежности и другие услуги могут оказаться ниже.

Также грядущий високосный год дарит будущим супругам уникальную дату для праздника — 29 февраля. Несмотря на то, что не все считают ее удачной, некоторым парам она может показаться привлекательной.

Красивые даты для свадьбы в 2024 году

Неизменно популярными остаются «красивые» даты свадеб с зеркальными или повторяющимися сочетаниями чисел. Для регистрации брака такие дни бронируют за несколько месяцев до торжества.

По данным Управления ЗАГС Москвы, самым популярным днем для бракосочетания в 2024 году будет 24 апреля (24.04.2024). На втором месте — 24 августа (24.08.2024). Замыкает тройку лидеров 8 августа (08.08.2024). Спросом также пользуется 24 февраля (24.02.2024). Кроме того, заявления активно подают на День всех влюбленных 14 февраля и День семьи, любви и верности 8 июля.

Однако в грядущем году есть и другие красивые даты. Например, 2 февраля (02.02.2024), 4 апреля (04.04.2024), 22 апреля (22.04.2024), 24 июня (24.06.2024), 28 августа (28.08.2024) и т. д. Не стоит забывать и об уникальном дне високосного года — 29 февраля.

Благоприятные дни для свадьбы в 2024 году по лунному календарю

Некоторые люди верят, что фазы Луны определенным образом влияют на их жизнь, поэтому при планировании такого важного события, как свадьба, обращаются к лунному календарю.

Наиболее благоприятным периодом для торжества считается период растущей Луны. Согласно поверьям, в эти дни могут увенчаться успехом любые начинания, что отлично подходит для создания семьи. Будущие супруги рассчитывают, что заключенный в это время союз будет плодотворным, радостным и прочным.

В 2024 году периоды растущей луны приходятся на 12–24 января, 11–23 февраля, 11–24 марта, 9–23 апреля, 9–22 мая, 7–21 июня, 7–20 июля, 5–18 августа, 4–17 сентября, 3–16 октября, 2–15 ноября и 2–14 декабря.

При этом новолуние, то есть день перед началом роста Луны, считается не самым удачным для свадьбы. Также астрологи советуют не планировать торжество на полнолуния и лунные затмения. В 2024 году затмения произойдут 3 марта и 18 сентября.

Благоприятные дни для свадьбы в 2024 году по восточному календарю

Тем, кто верит в магию восточного календаря, грядущий 2024 год сулит множество возможностей для новых начинаний, в том числе связанных с созданием семьи. Его символом станет Зеленый Деревянный Дракон — одно из наиболее почитаемых существ в Китае, Японии и других восточных странах. Он олицетворяет богатство, силу, мудрость и процветание. В то же время, зеленый цвет и стихия дерева указывают на гибкость, дипломатичность и созидательный потенциал этого мифического зверя.

В связи с этим 2024 год считается весьма удачным для свадеб, так как под покровительством Зеленого Дракона заключаются крепкие и гармоничные союзы. Наиболее благоприятными датами считаются те, в которых содержатся числа один, шесть и семь. А вот в дни с тройками и восьмерками в дате брак заключать не стоит, этим числам символ года не благоволит.

Благоприятные даты для свадьбы в 2024 году — нумерология

У поклонников нумерологии свой способ выбрать наиболее удачную дату для свадьбы. Согласно этому учению, у каждого числа есть свой смысл. Чтобы определить его, необходимо сложить все цифры, из которых оно состоит. Например, грядущий 2024 год соответствует восьмерке (2+0+2+4) — символу материального достатка, мудрости и гармонии. Поэтому нумерологи считают новый год подходящим для заключения брака и начала масштабных финансовых проектов.

Однако, если следовать принципам нумерологии, стоит обратить внимание и на саму дату свадьбы. Ее значение определяется по тому же алгоритму. Например, 12.07.2024 соответствует числу 18 (1+2+0+7+2+0+2+4), которое, в свою очередь, соотносится с девяткой (1+8). Исходя из этих расчетов, можно узнать значение приглянувшейся даты.

Одним из наиболее удачных результатов нумерологического расчета для свадьбы считается единица. Это число обозначает силу, могущество, отвагу и жизненную стойкость. Оно благоприятно для любого нового начинания или крупного мероприятия, в число которых входит и создание новой семьи.

Двойка сулит будущим супругам небольшие форс-мажоры во время торжества. Однако заключенный в такой день союз будет гармоничным и чувственным, так как двойка ассоциируется с партнерством, деликатностью и женственностью.

Число три воспринимается нумерологами как нестабильное, связанное с фантазиями и «звездным» образом жизни. Проводить свадьбу в дату, связанную с этой цифрой можно, но только если будущие супруги полностью уверены друг в друге.

А вот число четыре, несмотря на позитивное значение, нумерологи считают неудачным для заключения брака. Эта цифра символизирует стабильность, трудолюбие и терпение, однако, по словам экспертов, она больше подходит для завершения важных дел, а не их начала.

Число пять также подойдет не всем парам. Оно связано с переменами, мобильностью, любознательностью и креативностью. Дата с таким значением считается благоприятной для активных и искренних людей, которые не боятся менять свою жизнь.

Лучшими датами свадьбы, по мнению нумерологов, считаются те, которые соотносятся с цифрой шесть. Она означает гармонию, семейный очаг, романтику и взаимопомощь. Всё это может подарить влюбленным отличный старт на новом жизненном этапе.

Если при расчетах получилась семерка, брак обещает быть полным открытий. Это число связывают с развитием, самоанализом, стремлением к познанию и счастьем.

Идеальную гармонию между духовным и материальным сулит число восемь. В нумерологии оно символизирует мудрость, уверенность, умение идти на компромиссы, а также финансовую независимость.

Девятка также считается одним из лучших чисел для рождения новой семьи. Она может помочь супругам прийти к взаимопониманию, наладить коммуникацию и стать надежной опорой друг для друга.

Календарь венчаний в 2024 году

Для многих пар важно заключить брак не только в ЗАГСе, но и в церкви. Однако, согласно православной традиции, провести таинство венчания можно не во все дни. Поэтому при выборе даты свадьбы молодоженам следует обратиться к специальному церковному календарю.

Так, венчание невозможно накануне постных дней недели, то есть во вторник и четверг, а также в субботу — канун малой Пасхи. Кроме того, таинство не совершают в дни перед великими и двунадесятыми праздниками. Непосредственно в праздники венчаться можно, но нежелательно, так как во время церковного торжества полагается посвятить себя Богу, а не личным радостям. Также храмы не проводят обряд венчания накануне престольных праздников, проводимых в честь святого, во имя которого они освящены.

Помимо этого, венчание не проводится во время многодневных постов: Великого (с 18 марта по 4 мая 2024 года), Петрова или Апостольского (с 1 по 11 июля), Успенского (с 14 по 27 августа) и Рождественского (с 28 ноября по 6 января). Нельзя венчаться накануне и во время строгих однодневных постов в праздники Усекновения главы Иоанна Предтечи 11 сентября и Воздвижения Креста Господня 27 сентября.

В венчании откажут в период Сырной седмицы, Святок, Пасхи и Светлой седмицы.

Если обряд необходимо провести в одну из «запрещенных» дат, следует обратиться к правящему архиерею, только он может сделать для будущих супругов исключение. Таинство не теряет силы, если совершается в одну из этих дат.

Ранее «Известия» рассказали, в чем суть таинства венчания и как оно проходит.