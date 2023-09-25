Венчание в православной церкви — правила проведения таинства

В христианстве существует таинство, позволяющее соединить души двух влюбленных, — венчание. Заключившие такой союз войдут в вечную жизнь как одно целое. Эта связь куда прочнее, чем обычный брак, ведь скрепляется она на небесах. «Известия» рассказывают, как проходит таинство и какие правила необходимо соблюсти.

Венчание в церкви — суть

Божественной природой брак наделяли еще в древние времена. Обряд сакрального сочетания двух сердец существовал во многих культурах, в том числе в Древней Греции и Риме.

Особое значение брак приобрел в христианстве. Венчание в православной церкви — это объединение душ влюбленных. Считается, что после этого они становятся одним целым и ни один человек не может разрушить такой союз. В вечную жизнь обвенчанные вступают тоже вместе.

Кому можно и нельзя венчаться в церкви

Любой христианин, достигший брачного возраста, может заключить со своей второй половинкой союз в церкви. Некрещеных не обвенчают, а для представителей других конфессий, желающих вступить в церковный брак с православными, есть целый ряд условий.

Кроме того, для венчания необходимо, чтобы брак был зарегистрирован в загсе и документально заверен. Церковь может не одобрить венчание, если брак заключен уже в четвертый раз. Под строгим запретом является союз родственников или однополых пар.

Не могут заключить союз монахи и лица, принявшие священный сан.

Венчание в церкви — подготовка

Церковное таинство требует особой подготовки. Прежде всего, влюбленные должны выбрать храм, где будет проходить таинство, и познакомиться со священнослужителем, который проведет церемонию. С ним нужно будет обговорить все детали предстоящего торжества.

Часто выбирают храм, прихожанином которого является один из молодоженов, либо тот, где крестили одного из них, либо ближайший к месту их жительства. Официально ограничений на выбор храма нет.

Венчание проводится не в любой день, а только по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Не проводят его также в дни постов — Великого, Успенского, Петровского и Рождественского. Нельзя венчаться и на двунадесятые праздники. С календарем праздников и постов на 2023 год можно познакомиться в материалах «Известий».

Выбрав дату, молодые должны записаться в церковной лавке. На церемонии должны присутствовать свидетели. Важно, чтобы они не были в разводе и не состояли во внебрачной связи.

За три дня до таинства молодым необходимо соблюдать пост, не употреблять в пищу продукты животного происхождения, в том числе молоко, сыр, яйца, рыбу. Интимные отношения тоже попадают под трехдневный запрет. Каждый из супругов должен исповедаться и причаститься.

Венчание в церкви — сколько стоит

Стоимость венчания каждая церковь или храм устанавливают отдельно. Цена может варьироваться в зависимости от антуража церемонии. Некоторые церкви оставляют пожертвования на усмотрение венчающихся.

Помимо оплаты церемонии молодым потребуется купить кольца, венчальные свечи, иконы Иисуса Христа и Богородицы, специальные платочки. В церкви некоторые атрибуты могут оговариваться отдельно.

Венчающиеся должны быть облачены в праздничные наряды, но при этом их одежда должна быть скромной. Невеста обычно в платье светлого оттенка, глубокое декольте рекомендуется задрапировать палатином, короткая юбка нежелательна. Жених, как правило, в классическом костюме.

Неуместны будут праздничные атрибуты — шарики, хлопушки, музыкальные колонки. Таинство венчания проходит по строгим церковным канонам, и правилами пренебрегать не стоит.

Как проходит венчание в православной церкви

Количество гостей обговаривается заранее. Иногда гостей делят на женскую и мужскую половины. Важно соблюдать тишину и спокойствие во время священнодействия.

После Божественной литургии молодые становятся в притворе храма, а священник зажигает для них венчальные свечи и отдает их в руки жениха и невесты. Пара входит в церковь.

Таинство предваряется обрядом обручения. Невеста стоит по левую руку от жениха.

Священнослужитель читает молитву с участием диакона и хора. Затем священник преподносит кольца молодым, и те трижды ими меняются. Звучат молитвы о счастливом браке, а жениха и невесту подводят к аналою — специальному столику с наклоненной столешницей. Можно заранее принести с собой рушник — белое полотенце, на которое встают супруги. На аналое лежит Евангелие в знак того, что Бог присутствует при заключении священного союза, и крест в знак любви и жертвы Спасителя.

Жениху и невесте задают вопросы об их искренности при вступлении в брак. Священнослужитель должен взять с венчающихся слово о том, что они не обещали свое сердце кому-либо еще.

На головы жениха и невесты священник надевает венцы, напоминающие царские короны. Это одновременно символизирует терновый венец — муки и тяготы, которые предстоит преодолеть вместе, а также открывшийся влюбленным совместный путь в царство Божие.

После этого влюбленные троекратно пьют освященное вино из общей чаши, затем батюшка накрывает соединенные руки молодых епитрахилью и трижды обводит их вокруг аналоя.

Затем венцы с голов жениха и невесты снимаются. Влюбленные преклоняют головы и читают молитвы, после чего целуют иконы Богородицы и Христа, которые после церемонии забирают с собой.

Важнейший этап таинства завершают слова молитвы «Господи Боже наш, славою и честию венчай их».

Таинство венчания длится около часа, после чего муж и жена могут отпраздновать знаменательное событие с гостями. Ограничений для блюд на праздничном столе нет, однако злоупотреблять алкоголем и чрезмерно наедаться не стоит.