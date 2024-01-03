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Эксперт по недвижимости спрогнозировал снижение цен на новостройки в начале года

Сырцов: в начале 2024-го цены на новостройки массового сегмента могут снизиться
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России в начале 2024 года стоимость новостроек массового сегмента и бизнес-класса может снизиться, рассказал «Известиям» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. Также будет медленно дешеветь вторичное жилье, спрогнозировал он.

«Полагаю, в начале 2024 года произойдет небольшая коррекция вниз — главным образом, за счет дисконта — цен на новостройки массового сегмента и бизнес-класса. Вероятно, таким образом девелоперы отреагируют на резкое ужесточение льготной ипотеки. Однако снижение цен, на мой взгляд, не будет продолжительным», — сказал эксперт.

По его словам, застройщики сумеют внедрить собственные удобные маркетинговые инструменты, в частности, траншевую ипотеку и беспроцентную рассрочку, что позволит восстановить спрос практически до прежних значений. Кроме того, покупательскую активность подогреют ожидания ужесточения условий по семейной ипотеке и другим адресным программам, добавил он.

«Первичный рынок премиального и элитного жилья практически не зависит от ипотеки, поэтому высокобюджетное жилье продолжит дорожать, как минимум на уровне инфляции. В свою очередь, вторичное жилье будет медленно дешеветь вплоть до снижения ключевой ставки на уровень 10–12%», — считает Сырцов.

Эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время сложились благоприятные условия для покупки жилья в новостройке с целью сбережения средств на фоне экономической неопределенности.

«Покупать вторичное жилье целесообразно только с помощью наличных, без применения заемных средств. Полагаю, что экстремальные рыночные ставки продержатся по меньшей мере год, что чревато большой переплатой по кредитам даже с учетом последующего рефинансирования», — заключил Сырцов.

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Ранее, 9 декабря 2023-го, сообщалось, что стоимость новостроек в России за год увеличилась на 8%. Как говорится в результатах исследования платформы «Авито Недвижимость», самые дорогие квартиры на первичном рынке расположены в Москве (в среднем 16,3 млн рублей), Сочи (11,8 млн рублей) и Нижнем Новгороде (9,1 млн рублей).

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