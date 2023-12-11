Цены на новостройки в России за год выросли на 8%

Стоимость новостроек в России за год увеличилась на 8%. Об этом говорится в исследовании платформы «Авито Недвижимость», с которым ознакомились «Известия» 9 декабря.

Эксперты подвели итоги ноября 2023-го на первичном рынке жилья в 33 городах страны, и выяснили, что за год спрос на квартиры в новых многоквартирных домах вырос на 21%, предложение — на 46%. Самый заметный рост спроса наблюдался в Омске (+87%), Краснодаре (+81%), Брянске (+80%), Екатеринбурге (+61%) и Калининграде (+55%).

Аналитики уточнили, что цены на объекты в новостройках выросли в 28 из 33 городов по сравнению с ноябрем 2022-го.

«Сокращение стоимости наблюдалось в Новосибирске (-6%), Севастополе (-2%), Симферополе и Санкт-Петербурге (-1% в обоих), в Туле цены не изменились», — отмечается в исследовании.

При этом в топ-3 наиболее доступных локаций по результатам прошлого месяца вошли Саратов, Ижевск и Тула. В этих городах объект в новостройке в среднем обойдется россиянам в 4,3 млн рублей, 4,4 млн рублей и 4,5 млн рублей соответственно.

«Самые дорогие квартиры на первичном рынке расположены в Москве (16,3 млн рублей), Сочи (11,8 млн рублей) и Нижнем Новгороде (9,1 млн рублей)», — обратили внимание эксперты.

Ранее, 3 декабря, в федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что за прошлый месяц средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России обновила очередной исторический максимум, поднявшись до 119,13 тыс. рублей. Самый большой рост средней цены на квадратный метр вторичной недвижимости среди крупнейших городов России аналитики зафиксировали в Омске, Казани и Ростове-на-Дону (3,5%), Екатеринбурге (3,2%), Челябинске (3,1%), Санкт-Петербурге (2,7%), Краснодаре (2,6%), Нижнем Новгороде (2,5%), Новосибирске и Самаре (1,9%).