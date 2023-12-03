Стоимость готового жилья в России обновила исторический максимум

За прошлый месяц средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России обновила очередной исторический максимум, поднявшись до 119,13 тыс. рублей, рассказали «Известиям» в федеральной компании «Этажи».

«Вопреки тому, что доступность ипотечных кредитов на готовое жилье снизилась и спрос на недвижимость тоже, за прошлый месяц средняя цена квадратного метра вторичного жилья в России выросла еще на 1,4%», — сказала заместитель директора федеральной компании «Этажи» Татьяна Ахметдинова.

По ее словам, такой рыночный парадокс можно объяснить лишь тем, что покупатели сейчас приобретают в основном квартиры с максимальным дисконтом и те, на которые собственники снизили цену предложения, чтобы успеть продать на волне спадающего спроса. В итоге структура предложения меняется, и средняя цена растет, добавила она.

Максимальный рост средней стоимости квадратного метра вторичного жилья среди крупнейших городов России за прошлый месяц аналитики компании зафиксировали в Омске, Казани и Ростове-на-Дону (3,5%), Екатеринбурге (3,2%), Челябинске (3,1%), Санкт-Петербурге (2,7%), Краснодаре (2,6%), Нижнем Новгороде (2,5%), Новосибирске и Самаре (1,9%).

Минимальный же рост средней цены квадратного метра готового жилья за аналогичный период отмечен в Волгограде и Уфе (0,7%), Москве (0,6%) и Воронеже (0,1%). Ни в одном из городов-миллионников за прошлый месяц не зафиксировано снижение средней цены предложения на вторичном рынке.

«Фактически цена предложения на рынке вторичного жилья продолжает расти по инерции. Однако постепенно растет дисконт на те квартиры, которые собственники заинтересованы продать в кратчайшие сроки, и это вполне оправданная стратегия на фоне рисков дальнейшего снижения доступности ипотечных кредитов на готовое жилье, что может привести к еще более существенному снижению спроса», — подытожила Ахметдинова.

29 ноября гендиректор «Циана» Дмитрий Григорьев заявил, что в 2024 году цены на вторичное жилье могут упасть на 10–12%. По его словам, вторичный сегмент более устойчив к колебаниям на рынке ипотеки.

19 октября акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко рассказал «Известиям», что из-за увеличения ипотечных ставок бывшие потенциальные покупатели вторичного жилья стали рассматривать недвижимость на первичном рынке.