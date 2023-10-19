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В Москве снизился интерес покупателей ко вторичному жилью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Из-за резкого роста ипотечных ставок после решения Центробанка (ЦБ) РФ о повышении ключевой ставки бывшие потенциальные покупатели вторичного жилья перешли на первичный рынок, где ставки всё еще субсидируются. Об этом в четверг, 19 октября, рассказал «Известиям» акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

По подсчетам аналитиков «Метриум» на основе свежих данных Росреестра Москвы, число договоров долевого строительства выросло на 18% в сентябре, тогда как спрос на «вторичке» скорректировался вниз на 3%, а в целом на ипотечные кредиты — на 9%.

В сентябре 2023 года Росреестр столицы зарегистрировал 13,6 тыс. договоров участия в долевом строительстве жилья (ДДУ) — это на 18% больше, чем в предыдущем месяце и на 77% больше, чем в сентябре 2022 года.

По абсолютному числу сделок в сентябре застройщики побили предыдущий августовский абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Всего за девять месяцев 2023 года в Москве дольщики и застройщики заключили почти 80 тыс. ДДУ, что на 21% больше, чем в аналогичный период 2022 года.

По мнению Колченко, к увеличению числа сделок на рынке долевого строительства привело сразу несколько причин.

«Во-первых, спрос подстегнуло предстоящее поднятие минимального размера первоначального взноса по кредиту в рамках субсидированной ипотеки с 15 до 20%. Не дожидаясь очередного возможного увеличения этого порога, они решили ускорить приобретение нового жилья», — рассказал он.

Второй причиной, по его мнению, стало ожидание роста ипотечных ставок и желание успеть приобрести жилье на более выгодных условиях.

«И наконец, переориентация части покупателей, которые отказались от приобретения вторичных квартир в связи с увеличением ипотечных ставок до 13–14% годовых в пользу новостроек», — резюмировал Колченко.

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В конце сентября аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO рассказали, что за месяц объем продаж на первичном рынке жилья Москвы увеличился на 36%. Повышение Центробанком ключевой ставки существенным образом повлияло на спрос — многие покупатели, получившие одобрение по ипотеке, сразу же после повышения ставки начали выходить на сделки, рассказали аналитики.

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