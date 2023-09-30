Реклама
Прямой эфир
Мир
В США представили проект бюджета без помощи Украине
Общество
Стали известны подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова
Мир
Эксперт назвал стремление ФРГ поставить Taurus Украине «ходом ва-банк»
Мир
В США сообщили об эвакуации раненных на Украине американских наемников
Общество
СК возбудил в отношении Серова дело о получении взятки в особо крупном размере
Политика
Путин поздравил главу Абхазии с Днем победы и независимости
Общество
Синоптики пообещали москвичам до +23 градусов 30 сентября
Мир
При обрушении шахты в Зимбабве погибли минимум шесть человек
Общество
Сотрудники МЧС эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя
Мир
На Украине сообщили о мощном взрыве под Ивано-Франковском
Мир
Более 100 тыс. человек переехали в Армению из Нагорного Карабаха
Мир
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Мир
Полиция арестовала возможного убийцу рэпера Тупака Шакура спустя 27 лет
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ДТП в центре Москвы

Продажи новостроек в Москве поднялись на 36%

Аналитики Dolgov PRO: продажи новостроек в Москве поднялись на 36%
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За месяц объем продаж на первичном рынке жилья Москвы увеличился на 36%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO.

Повышение Центробанком ключевой ставки существенным образом повлияло на спрос — многие покупатели, получившие одобрение по ипотеке, сразу же после повышения ставки начали выходить на сделки, рассказали аналитики.

По информации аналитиков, лидером продаж стал Северный административный округ столицы, где было зарегистрировано 18% всех сделок на первичном рынке.

Также специалисты сообщили, что на протяжении первого полугодия текущего года наиболее продаваемыми лотами были квартиры комфорт-класса, но с июля спрос на проекты бизнес-класса стал значительно превалировать: в августе 46% всех сделок в границах Москвы до ее расширения приходится на лоты данного сегмента. Доля реализованного объема жилья класса комфорт составила 38%.

«В августе средняя стоимость проданного лота в Москве увеличилась на 4% и зафиксировалась на 402 тыс. рублей за 1 кв. м, а средняя площадь установилась на отметке 47 кв. м», — сообщили эксперты.

В Московской области за аналогичный период динамика продаж составила +36% относительно предыдущего месяца, добавили аналитики. Стоимость реализованного лота не изменилась и продолжает оставаться на уровне 179 тыс. рублей за 1 кв. м, а средняя площадь — 42 кв. м.

«Мы зафиксировали ажиотаж на лоты первичного рынка, сравнимый с мартом 2022 года. Очевидно, что после резкого всплеска уровня продаж последует период стагнации, однако даже при колебании ключевой ставки и повышении первоначального взноса по ипотеке квартиры в новостройках останутся привлекательнее вторичного жилья из-за наличия льготных ипотечных программ и выгодных акций непосредственно от застройщиков. Уже по первым двум неделям сентября видно, что спрос остается на высоком уровне. Если такой темп сохранится, то к концу месяца можно ожидать не менее 4,5 тыс. сделок на первичном рынке Московского региона», — сказал генеральный директор компании Дмитрий Долгов.

Метром чую: за месяц новостройки в РФ рекордно подорожали
Как и почему будут меняться цены на жилье до конца года

При этом ранее в сентябре в компании «Этажи» рассказали «Известиям», что за последний месяц средняя цена квадратного метра новостроек в России показала рекордную с начала 2023 года динамику роста.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023