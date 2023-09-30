Продажи новостроек в Москве поднялись на 36%

За месяц объем продаж на первичном рынке жилья Москвы увеличился на 36%. Об этом «Известиям» рассказали аналитики агентства недвижимости Dolgov PRO.

Повышение Центробанком ключевой ставки существенным образом повлияло на спрос — многие покупатели, получившие одобрение по ипотеке, сразу же после повышения ставки начали выходить на сделки, рассказали аналитики.

По информации аналитиков, лидером продаж стал Северный административный округ столицы, где было зарегистрировано 18% всех сделок на первичном рынке.

Также специалисты сообщили, что на протяжении первого полугодия текущего года наиболее продаваемыми лотами были квартиры комфорт-класса, но с июля спрос на проекты бизнес-класса стал значительно превалировать: в августе 46% всех сделок в границах Москвы до ее расширения приходится на лоты данного сегмента. Доля реализованного объема жилья класса комфорт составила 38%.

«В августе средняя стоимость проданного лота в Москве увеличилась на 4% и зафиксировалась на 402 тыс. рублей за 1 кв. м, а средняя площадь установилась на отметке 47 кв. м», — сообщили эксперты.

В Московской области за аналогичный период динамика продаж составила +36% относительно предыдущего месяца, добавили аналитики. Стоимость реализованного лота не изменилась и продолжает оставаться на уровне 179 тыс. рублей за 1 кв. м, а средняя площадь — 42 кв. м.

«Мы зафиксировали ажиотаж на лоты первичного рынка, сравнимый с мартом 2022 года. Очевидно, что после резкого всплеска уровня продаж последует период стагнации, однако даже при колебании ключевой ставки и повышении первоначального взноса по ипотеке квартиры в новостройках останутся привлекательнее вторичного жилья из-за наличия льготных ипотечных программ и выгодных акций непосредственно от застройщиков. Уже по первым двум неделям сентября видно, что спрос остается на высоком уровне. Если такой темп сохранится, то к концу месяца можно ожидать не менее 4,5 тыс. сделок на первичном рынке Московского региона», — сказал генеральный директор компании Дмитрий Долгов.

При этом ранее в сентябре в компании «Этажи» рассказали «Известиям», что за последний месяц средняя цена квадратного метра новостроек в России показала рекордную с начала 2023 года динамику роста.