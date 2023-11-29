В России в 2024 году цены на вторичное жилье могут упасть на 10–12%

Цены на вторичное жилье могут упасть на 10–12% в России в 2024 году. Об этом на пресс-конференции 29 ноября заявил гендиректор «Циана» Дмитрий Григорьев.

«Мы также не ожидаем большой коррекции цен на вторичное жилье — максимум на 10–12% цены могут снизиться за год», — сказал он.

По его словам, вторичный сегмент более устойчив к колебаниями на рынке ипотеки.

Кроме того, Григорьев выразил мнение, что спрос на ипотеку в следующем году может снизиться до уровня начала 2023-го, по сравнению с пиковыми значениями августа-сентября текущего года падение составит примерно 40%.

В то же время на первичном рынке большой коррекции цен не ожидается в том числе и потому, что у застройщиков имеются контракты с банками, не предполагающие серьезной гибкости. Скорее всего, будут иметь место локальные акции и скидки, считает представитель бизнеса.

Ранее, 19 октября, акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко рассказал «Известиям», что из-за увеличения ипотечных ставок после решения Центробанка РФ о повышении ключевой ставки бывшие потенциальные покупатели вторичного жилья стали рассматривать недвижимость на первичном рынке. Так, по подсчетам аналитиков «Метриум», число договоров долевого строительства в столице выросло на 18% в сентябре, тогда как спрос на «вторичке» снизился на 3%.