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Львова-Белова помогла трем российским детям вернуться с Украины

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Трое российских детей вернулись с Украины к своим родителям. Об этом 22 декабря сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Сегодня после долгой предварительной работы — еще одна радость! Два брата 9 и 17 лет и их сестра 12 лет вернулись в Россию — к маме и папе», — поделилась она в своем Telegram.

Омбудсмен рассказала, что родители неоднократно пытались вернуть детей, в том числе с помощью волонтерских организаций, однако у ребят не было необходимых документов.

Договоренность в диалоге с украинской стороной была достигнута при помощи представителей Катара. В итоге несовершеннолетние смогли вернуться на Родину в сопровождении бабушки, с которой они жили на Украине с конца 2021 года, — родители привезли ребят погостить, и в связи с семейными обстоятельствами было решено временно оставить их у бабушки и вернуться в Белгород.

Детям будет оказана психологическая и медицинская помощь, а старший ребенок уже летом сможет сдать ЕГЭ и поступить в российский вуз, добавила Львова-Белова. Также омбудсмен выразила благодарность за содействие сотрудникам Пограничной службы ФСБ и властям Белгородской области.

С начала специальной военной операции при участии омбудсмена удалось вернуть пятеро детей. Также она Львова-Белова отметила, что 48 детей воссоединились с их украинскими родственниками, проживающими на Украине или в других странах.

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Ранее, 19 декабря, также при посредничестве Катара в Россию вернулся девятилетний мальчик. В 2019 году ребенок поехал к бабушке, а мама не смогла его забрать из-за запрета на въезд россиян.

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