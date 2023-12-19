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В Россию при посредничестве Катара прибыл девятилетний мальчик

В Москву при посредничестве Катара с Украины прибыл девятилетний ребенок
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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Девятилетний Никита Жилин прибыл в Москву с Украины, где находился без матери с 2019 года. Об этом 19 декабря сообщает ТАСС.

Воссоединение Александры Жилиной с сыном Никитой состоялось при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, а также при посредничестве Катара. Сообщается, что сотрудник катарского посольства встретил мальчика в аэропорту Внуково. Ребенок возвращался рейсом из Стамбула.

До 2019 года Никита жил с родителями в Ярославской области. После смерти отца мама отвезла его на Украину к бабушке, однако из-за запрета на въезд гражданам России Александра не смогла забрать мальчика домой.

Сообщается, что сейчас всё готово к тому, чтобы Никита вернулся к учебе.

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Ранее, 18 декабря, сообщалось, что при содействии Марии Львовой-Беловой с начала специальной военной операции (СВО) 48 детей воссоединились с их украинскими родственниками, проживающими на Украине или в других странах. Она отметила, что бывают и обратные ситуации, когда дети живут на территории Украины и хотят к близким в Россию. По ее словам, поддержку в процессе воссоединения оказывают Международный комитет Красного Креста, посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи, Государственный пограничный комитет Белоруссии, а также Катар.

5 декабря уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ сообщила о возвращении шести украинских детей на родину. Встреча состоялась в катарском посольстве в Москве — Катар выступил посредником в переговорах между Москвой и Киевом о воссоединении семей.

До этого, 19 ноября, Львова-Белова рассказала, что подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, которого в 2022 году нашли безнадзорным российские военные и с его согласия устроили под опеку в российскую семью, воссоединился со своей двоюродной сестрой в Минске. По словам омбудсмена, для безопасного пересечения границ и воссоединения семьи подростка велось последовательное взаимодействие с украинской стороной.

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