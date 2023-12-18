Львова-Белова сообщила о помощи 48 детям в воссоединении с семьями на Украине
При содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с начала специальной военной операции 48 детей воссоединились с их украинскими родственниками, проживающими на Украине или в других странах. Об этом детский омбудсмен сообщила 18 декабря.
«Всего с начала СВО при нашем непосредственном участии 48 детей из 35 семей воссоединились со своими родными, проживающими на Украине и в других странах, не считая детей, которые отдыхали по решению их родителей в оздоровительных центрах Республики Крым и Краснодарского края», — говорится в сообщении пресс-службы.
Львова-Белова также отметила, что бывают и обратные ситуации, когда дети живут на территории Украины и хотят к близким в Россию. По ее словам, поддержку в процессе воссоединения оказывают Международный Комитет Красного Креста, посланник папы римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи, Государственный пограничный комитет Белоруссии, а также Катар.
Ранее, 5 декабря, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ сообщила о возвращении шести украинских детей на родину. Встреча состоялась в катарском посольстве в Москве — Катар выступил посредником в переговорах между Москвой и Киевом о воссоединении семей.
До этого, 19 ноября, Львова-Белова рассказала, что подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, которого в 2022 году нашли безнадзорным российские военные и с его согласия устроили под опеку в российскую семью, воссоединился со своей двоюродной сестрой в Минске. По словам омбудсмена, для безопасного пересечения границ и воссоединения семьи подростка велось последовательное взаимодействие с украинской стороной.