Львова-Белова сообщила о возвращении шести украинских детей на родину из РФ

Шесть украинских детей вернулись из России на родину. Об этом 5 декабря сообщила «Известиям» уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова.

«Сегодня уже воссоединение произошло. Сейчас семьи с детьми ждет дорога домой. На самом деле, это разные истории, разные регионы, и они связаны, можно сказать, с семейными спорами в сложившейся ситуации. Например, с бабушками несколько детей были или с папами были две девочки, а мамы находятся на Украине. Все дети были с кем-то из родственников, но сейчас воссоединение в основном с мамами происходит у нас», — подчеркнула она.

Шестерых украинских детей, которые находились на территории новых регионов, вернули мамам. Их встреча состоялась в катарском посольстве в Москве — Катар выступил посредником в переговорах между Москвой и Киевом о воссоединении семей.

«Мы активно участвуем в воссоединении. Но при этом, к сожалению, с украинской стороны постоянно слышим обвинения в том, что мы не передаем детей или те ситуации, в которых мы активно участвовали, но потом это выставлялось таким образом, что это самостоятельно произошло, без нашей помощи. Потому здесь посольство (Катара. — Ред.) нам очень помогает в плане и помощи в процессе, и как всегда как третья сторона, независимая, которая фиксирует», — отметила Львова-Белова.

По ее словам, российская сторона и дальше планирует возвращать детей на территорию Украины.

«У нас в проработке регулярно находятся несколько историй, в которых мы помогаем. Естественно, есть еще дети, которые находятся на Украине и которых мы планируем вернуть в Россию. Но это тоже семейные истории: родители здесь, а дети – с бабушкой на Украине. Поэтому регулярно отрабатываем. В зависимости от ситуации, от проработки конкретных историй», — сообщила Львова-Белова.

Она указала на то, что воссоединение некоторых семей затрудняется по разным аспектам.

«Потому что не всегда так, как заявляется, оказывается — например, не готов один из родителей вернуть ребенка, им нужно вести переговоры, медиация, которая позволит наладить отношения между родителями прежде чем детей передавать. Иногда дети отказываются возвращаться, и здесь тоже приходится прибегать к помощи психологов, которые работают <…> Каждую историю берем в проработку и помогаем, потому что президент (РФ Владимир Путин.— Ред.) очень конкретно сказал, что если есть родители или родственники, и ребенок хочет, то мы должны участвовать, чтобы семьи вновь воссоединялись», — отметила Львова-Белова.

Также ранее Львова Белова сообщила, что помогла в воссоединении 13-летнего подростка из Херсонской области с мамой. В своем Telegram-канале она рассказала, что он жил в одном из сел Херсонской области, скучал по маме и хотел переехать к ней — на Украину. Однако омбудсмен помогла ему воссоединиться с семьей, встреча прошла в Симферополе.

Ранее, 19 ноября, Львова-Белова сообщила, что подросток из Мариуполя Богдан Ермохин, которого в 2022 году нашли безнадзорным российские военные и с его согласия устроили под опеку в российскую семью, воссоединился со своей двоюродной сестрой в Минске, и вскоре они вместе будут на Украине. По словам Львовой-Беловой, для безопасного пересечения границ и воссоединения семьи подростка велось последовательное взаимодействие с украинской стороной.

До этого, 29 октября, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИДа Григорий Лукьянцев сообщил, что в постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, которых у них отобрали службы этих государств. По заверениям Лукьянцева, Москва постарается разобраться в каждом конкретном случае.