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В МИД сообщили о просьбах украинцев к РФ вернуть отобранных Западом детей

Лукьянцев: украинцы попросили РФ в ООН помочь вернуть отобранных Западом детей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В постпредство России при ООН обратились десятки проживающих в западных странах украинских семей с просьбой помочь им вернуть детей, которых у них отобрали службы этих государств. Об этом 29 октября сообщил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД Григорий Лукьянцев.

«В постоянное представительство России при ООН в Нью-Йорке с апреля 2023 года обратились несколько десятков украинских матерей и семей с просьбой оказать им помощь по возвращению детей <...>. Сами обратившиеся откровенно сказали, что украинская сторона намекала им на наличие у них проблем некоего политического измерения», — сказал он.

Согласно данным дипломата, такие обращения продолжают поступать в российские ведомства, и, по заверениям Лукьянцева, Москва постарается разобраться в каждом конкретном случае.

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В апреле этого года первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский уже сообщал, что в российское постпредство поступало много обращений от людей, в том числе от беженок с Украины, с просьбой помочь вернуть детей, отобранных властями европейских стран. Он подчеркнул, что многие люди столкнулись с «вопиющими действиями местных властей», их дети находятся в приютах и содержатся в неудовлетворительных условиях.

Ранее, 5 апреля, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова дистанционно выступила на неформальном заседании Совета Безопасности ООН. Она рассказала об эвакуированных из зоны украинского конфликта детях.

Постпредство Великобритании накануне заблокировало на сайте ООН трансляцию неформальной встречи Совбеза по теме эвакуированных с Украины детей, организованной Россией. Российская сторона отметила, что найдет способ трансляции встречи на других платформах, и подчеркнула, что западные страны боятся услышать правду на эту тему.

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