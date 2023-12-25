Очная норма: в России разработали новый метод лечения пучеглазия

Российские медики разработали методику операции для лечения сильно выраженного пучеглазия. Она снимает отек и восстанавливает пациенту зрение. В случаях, когда хирургического вмешательства с внешней стороны глаза недостаточно, врач добирается до внутренней стенки зрительного органа через нос и делает в ней окно. Метод позволяет заранее оценить, насколько снизится степень выраженности дефекта после операции, а также предсказать вероятность осложнений. По мнению экспертов, снятие давления на глаз за счет удаления стенки пазухи позволяет эффективно лечить заболевание, однако в особых случаях, когда глаза увеличиваются очень сильно, объема пазух может не хватить.

Зри в корень

Специалисты-отоларингологи Сеченовского университета разработали оригинальную операционную методику лечения особо сложных случаев пучеглазия, когда глазное яблоко выступает более чем на 4 мм. В таких условиях для лечения пациента недостаточно классического хирургического вмешательства с внешней стороны глаза. Необходима операция с его внутренней стороны, куда медики научились добираться через носовую полость.

— Если у пациента небольшой экзофтальм (пучеглазие), то есть глазное яблоко выступает на 3–4 мм от нормы, то достаточно выполнить наружную костную декомпрессию, что успешно делают офтальмологи. А вот если экзофтальм больше 4 мм, если офтальмологическая операция по его коррекции не принесла выраженного эффекта или если у пациента уже есть оптическая нейропатия — сдавление зрительного нерва и нарушение зрения, то стартовать надо с нашей лор-операции по удалению внутренней стенки глазницы и как можно быстрее, — сказал профессор кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Петр Кочетков.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Экзофтальм — патологическое смещение глазного яблока вперед или в сторону. Чаще всего его причиной становятся эндокринные заболевания. Пучеглазие вызывает неполное смыкание век, от чего человек испытывает резь, ощущение песка в глазах и у него происходит прогрессивное падение остроты зрения. Это сопровождается очень неприятным косметическим дефектом.

При заболевании гипертрофированно увеличиваются жировая клетчатка и мышцы глаза. В результате может сжиматься зрительный нерв, что также вызывает падение зрения. Это даже может привести к полной слепоте. Снять давление с нерва можно с помощью удаления стенки глазницы. На наружной стенке делают операцию офтальмологи, на внутренней — отоларингологи.

Разработанная медиками операция может проводиться на одном или двух глазах и в общей сложности занимает примерно один час. Благодаря внутриносовому доступу, во время которого лор-врачи способны максимально близко подойти к зрительному нерву, происходит значительная декомпрессия — снятие давления внутри глазного яблока. Глаз «возвращается» в физиологическое положение, падение зрения останавливается. Российские медики за основу взяли методику европейских коллег и модифицировали ее.

— Мы отработали свою методику. Во-первых, мы расширяем возможность создания окна во внутренней стенке глаза за счет некоторых технических моментов — раньше никто этого не делал. Во-вторых, перед операцией мы можем просчитать до миллиметра на основе объективных измерений и компьютерной томографии, насколько уменьшится экзофтальм. Также у нас есть программа, созданная совместно с кафедрой медицинской статистики, которая просчитывает риски двоения и косоглазия. Если он составляет порядка 60–70%, то пациенту сразу планируется уже следующая, эстетическая операция, — сказал Петр Кочетков.

С точки зрения

Благодаря технологии лор-врачам удалось снизить количество осложнений в два раза. На сегодня время, проведенное после операции в стационаре, составляет от двух до пяти дней. Уходя из клиники домой, человек уже видит.

Также отоларингологи и офтальмологи продемонстрировали высокую эффективность комбинированного хирургического подхода, когда декомпрессия орбиты проводилась одновременно с двух сторон — эндоназальным и наружным доступами.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Мы вместе с нашими офтальмологами разработали так называемую балансную декомпрессию, то есть они удаляют часть латеральной стенки орбиты, мы — медиальной, то есть они снаружи, мы изнутри. Это снижает риск побочных эффектов — диплопии и косоглазия. Это абсолютно уникальная методика, которую мы начали проводить первыми в России. Иногда пациент поступает с таким снижением зрения, что еще две-три недели и человек был бы слепой, но нам удается его спасти, — сказал заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Валерий Свистушкин.

Орбита глаза — это костная структура, в которой находится комплекс клетчатки глазного яблока, зрительного нерва и других составляющих, пояснил «Известиям» врач-офтальмолог Христо Тахчиди. Стенки орбиты граничат с воздушными пазухами носа. В первую очередь с гайморовой пазухой. Это самая большая полость. А также с так называемыми решетчатыми пазухами, которые намного меньше по объему. По словам специалиста, при экзофтальме можно вскрыть стенку со стороны орбиты. Обычно это делают именно в гайморову пазуху. После чего туда выходит часть отечной клетчатки, и напряжение внутри костной воронки спадает благодаря тому, что ее объем увеличивается за счет пазухи.

— Возможно, разработчики используют и решетчатую пазуху, но в ней совсем небольшой объем, и при сильно выраженном пучеглазии его может не хватить, — сказал Христо Тахчиди.

Экзофтальм, или пучеглазие, вызывает тиреотоксикоз. При нем происходит аутоиммунное поражение жировой ткани, располагающейся вокруг глазного яблока. Жировая ткань начинает увеличиваться в размере, давить на глазное яблоко и глазной нерв. Для помощи таким пациентам применяется методика декомпрессии орбиты. Это единственная операция, которая может помочь таким больным сохранить зрение, пояснила профессор кафедры оториноларингологии ФГАОУ ВО РУДН Ирина Кириченко.

Фото: Global Look Press/Петров Сергей

— Эта высокотехнологичная операция проводится под контролем видеоэндоскопической техники высокого разрешения через нос, что дает возможность обойтись без дополнительных дефектов в области лица при хорошем обзоре сложных анатомических зон. Но не нужно забывать, что и эта операция может сопровождаться осложнениями, такими как гематома орбиты, повреждение зрительного нерва, глазных мышц, развитие косоглазия, — сказала Ирина Кириченко.

На сегодня на счету отоларингологов Сеченовского университета — более 500 спасенных глаз.