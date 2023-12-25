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Очная норма: в России разработали новый метод лечения пучеглазия

Как операция будет возвращать зрение и избавлять от неприятного косметического дефекта
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Российские медики разработали методику операции для лечения сильно выраженного пучеглазия. Она снимает отек и восстанавливает пациенту зрение. В случаях, когда хирургического вмешательства с внешней стороны глаза недостаточно, врач добирается до внутренней стенки зрительного органа через нос и делает в ней окно. Метод позволяет заранее оценить, насколько снизится степень выраженности дефекта после операции, а также предсказать вероятность осложнений. По мнению экспертов, снятие давления на глаз за счет удаления стенки пазухи позволяет эффективно лечить заболевание, однако в особых случаях, когда глаза увеличиваются очень сильно, объема пазух может не хватить.

Зри в корень

Специалисты-отоларингологи Сеченовского университета разработали оригинальную операционную методику лечения особо сложных случаев пучеглазия, когда глазное яблоко выступает более чем на 4 мм. В таких условиях для лечения пациента недостаточно классического хирургического вмешательства с внешней стороны глаза. Необходима операция с его внутренней стороны, куда медики научились добираться через носовую полость.

— Если у пациента небольшой экзофтальм (пучеглазие), то есть глазное яблоко выступает на 3–4 мм от нормы, то достаточно выполнить наружную костную декомпрессию, что успешно делают офтальмологи. А вот если экзофтальм больше 4 мм, если офтальмологическая операция по его коррекции не принесла выраженного эффекта или если у пациента уже есть оптическая нейропатия — сдавление зрительного нерва и нарушение зрения, то стартовать надо с нашей лор-операции по удалению внутренней стенки глазницы и как можно быстрее, — сказал профессор кафедры болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Петр Кочетков.

Медик в операционной
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Экзофтальм — патологическое смещение глазного яблока вперед или в сторону. Чаще всего его причиной становятся эндокринные заболевания. Пучеглазие вызывает неполное смыкание век, от чего человек испытывает резь, ощущение песка в глазах и у него происходит прогрессивное падение остроты зрения. Это сопровождается очень неприятным косметическим дефектом.

При заболевании гипертрофированно увеличиваются жировая клетчатка и мышцы глаза. В результате может сжиматься зрительный нерв, что также вызывает падение зрения. Это даже может привести к полной слепоте. Снять давление с нерва можно с помощью удаления стенки глазницы. На наружной стенке делают операцию офтальмологи, на внутренней — отоларингологи.

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Разработанная медиками операция может проводиться на одном или двух глазах и в общей сложности занимает примерно один час. Благодаря внутриносовому доступу, во время которого лор-врачи способны максимально близко подойти к зрительному нерву, происходит значительная декомпрессия — снятие давления внутри глазного яблока. Глаз «возвращается» в физиологическое положение, падение зрения останавливается. Российские медики за основу взяли методику европейских коллег и модифицировали ее.

— Мы отработали свою методику. Во-первых, мы расширяем возможность создания окна во внутренней стенке глаза за счет некоторых технических моментов — раньше никто этого не делал. Во-вторых, перед операцией мы можем просчитать до миллиметра на основе объективных измерений и компьютерной томографии, насколько уменьшится экзофтальм. Также у нас есть программа, созданная совместно с кафедрой медицинской статистики, которая просчитывает риски двоения и косоглазия. Если он составляет порядка 60–70%, то пациенту сразу планируется уже следующая, эстетическая операция, — сказал Петр Кочетков.

С точки зрения

Благодаря технологии лор-врачам удалось снизить количество осложнений в два раза. На сегодня время, проведенное после операции в стационаре, составляет от двух до пяти дней. Уходя из клиники домой, человек уже видит.

Также отоларингологи и офтальмологи продемонстрировали высокую эффективность комбинированного хирургического подхода, когда декомпрессия орбиты проводилась одновременно с двух сторон — эндоназальным и наружным доступами.

Во время операции
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Мы вместе с нашими офтальмологами разработали так называемую балансную декомпрессию, то есть они удаляют часть латеральной стенки орбиты, мы — медиальной, то есть они снаружи, мы изнутри. Это снижает риск побочных эффектов — диплопии и косоглазия. Это абсолютно уникальная методика, которую мы начали проводить первыми в России. Иногда пациент поступает с таким снижением зрения, что еще две-три недели и человек был бы слепой, но нам удается его спасти, — сказал заведующий кафедрой болезней уха, горла и носа Института клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Валерий Свистушкин.

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Орбита глаза — это костная структура, в которой находится комплекс клетчатки глазного яблока, зрительного нерва и других составляющих, пояснил «Известиям» врач-офтальмолог Христо Тахчиди. Стенки орбиты граничат с воздушными пазухами носа. В первую очередь с гайморовой пазухой. Это самая большая полость. А также с так называемыми решетчатыми пазухами, которые намного меньше по объему. По словам специалиста, при экзофтальме можно вскрыть стенку со стороны орбиты. Обычно это делают именно в гайморову пазуху. После чего туда выходит часть отечной клетчатки, и напряжение внутри костной воронки спадает благодаря тому, что ее объем увеличивается за счет пазухи.

— Возможно, разработчики используют и решетчатую пазуху, но в ней совсем небольшой объем, и при сильно выраженном пучеглазии его может не хватить, — сказал Христо Тахчиди.

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Экзофтальм, или пучеглазие, вызывает тиреотоксикоз. При нем происходит аутоиммунное поражение жировой ткани, располагающейся вокруг глазного яблока. Жировая ткань начинает увеличиваться в размере, давить на глазное яблоко и глазной нерв. Для помощи таким пациентам применяется методика декомпрессии орбиты. Это единственная операция, которая может помочь таким больным сохранить зрение, пояснила профессор кафедры оториноларингологии ФГАОУ ВО РУДН Ирина Кириченко.

хирургия
Фото: Global Look Press/Петров Сергей

— Эта высокотехнологичная операция проводится под контролем видеоэндоскопической техники высокого разрешения через нос, что дает возможность обойтись без дополнительных дефектов в области лица при хорошем обзоре сложных анатомических зон. Но не нужно забывать, что и эта операция может сопровождаться осложнениями, такими как гематома орбиты, повреждение зрительного нерва, глазных мышц, развитие косоглазия, — сказала Ирина Кириченко.

На сегодня на счету отоларингологов Сеченовского университета — более 500 спасенных глаз.

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