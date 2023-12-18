«Пневмония при микоплазме развивается примерно в 20% случаев»

Вспышки пневмонии, вызванные бактерией Mycoplasma pneumoniae, будут продолжаться внутри школьных и рабочих коллективов. При этом, по статистике, чаще болеют дети и молодые люди до 30 лет. Тяжелее всего заболевание переносят дошкольники до пяти лет: у них может возникнуть дыхательная недостаточность. Об этом, а также о том, почему в Китае развивается катастрофическая ситуация с резистентными штаммами микоплазмы и какие супербактерии-убийцы распространены в РФ и возможно ли повторение пандемии аналогично COVID-19, в интервью «Известиям» рассказал завлабораторией антимикробных пептидов Ставропольского государственного медицинского университета, грантополучатель РНФ Альберт Болтачиев.

«Эту болезнь называют «ходячая пневмония»

— Пневмония, которая поражает детей по всему миру, вызвана новым мутировавшим патогеном или же это давно изученная микоплазма?

— Это давно известная микоплазма. Данный микроорганизм, а именно бактерия, называется Mycoplasma pneumoniae. И, несмотря на то что в его официальном названии присутствует слово pneumoniae, это не значит, что он вызывает только пневмонию. Этот процесс можно представить следующим образом: человек где-то заражается данным патогеном и у него может развиться (как повезет) одна из следующих клинических форм: фарингит, трахеит, бронхит, пневмония. Причем интересно, что именно пневмония при микоплазме развивается, по разным данным, примерно в 20% случаев (по другим данным, в 3–10%).

Фото: Global Look Press/Jörg Horstmann

Упрощенно: воспаление легких может быть вызвано самыми разными видами бактерий и вирусов. На первом месте, конечно, стоит пневмококк (Streptococcus pneumoniae), затем идут и другие возбудители, среди которых иногда встречается и Mycoplasma pneumoniae. Такую пневмонию еще называют атипичной, то есть ее клинические симптомы не совсем похожи на классическую. Атипичная форма составляет примерно 30–40% от всех пневмоний.

Фото: личный архив Молекулы, созданные с помощью ИИ

— Есть ли реальная угроза новой эпидемии, но теперь уже не коронавирусной, а микоплазменной инфекции?

— Исторически и раньше случались эпидемии микоплазменной пневмонии. Из последних мне известных — 2011 год в Финляндии, в 2010–2011-х в Швеции, в 2011-м в Норвегии и Нидерландах. Также мне известно, что 30 ноября 2023 года Дания объявила о достижении эпидемического порога в связи с распространением микоплазменной пневмонии. В то же время вероятность повторения масштабной пандемии по типу COVID-19 очень низкая, это связано с тем, что в арсенале врачей есть ряд антибиотиков. Также интересно, что в литературе эту пневмонию называют walking pneumonia, то есть «ходячая пневмония», которую иногда переносят на ногах. К сожалению, у нас нет точных данных, но вспышки, вызванные Mycoplasma pneumoniae, до уровня эпидемии возникают раз в четыре-семь лет и приходятся на осенне-зимний период.

«До 15–18% случаев пневмонии у детей требуют госпитализации»

— Откуда такой рост заболевших и почему это именно дети?

— Дети действительно болеют несколько чаще, чем взрослые, причем интересно, что возрастной диапазон, где чаще всего встречается микоплазменная пневмония — от 5 до 30 лет. У них инфекция протекает, как правило, с благоприятным прогнозом. При заражении детей до пяти лет более тяжелое течение может встречаться чаще и протекать с дыхательной недостаточностью. К счастью, у нас в арсенале есть антибиотики, главное — поставить точный диагноз. Важно помнить, что до 15—18% случаев микоплазменной пневмонии у детей требует госпитализации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Почему Мycoplasma pneumoniae стала распространяться так быстро и причем тут антибиотики?

— Вспышки данной инфекции, как правило, происходят в организованных коллективах — в школах, детских садах, военных структурах и так далее. Для заражения нужен тесный контакт, так как возбудитель передается в виде аэрозоля (при кашле, чихании, выделениях из носа) от инфицированного человека к здоровому.

Устойчивость данной бактерии к антибиотикам — это сложная тема. Важно отметить, что у есть три основных группы антибиотиков, которые могут быть эффективны против этого патогена, но мы не можем использовать некоторые из них у детей. А среди тех антибиотиков, которые разрешено применять в детской группе, отмечается потеря эффективности в некоторых случаях. Это закономерный эволюционный процесс — данный патоген эволюционирует, приспосабливается к антибиотикам.

— Правда ли, что в Китае процент устойчивости к макролидам (группа лекарственных средств, большей частью антибиотиков) уже практически достигла 100%? А как дела с резистентными штаммами обстоят в России?

— Насчет Китая есть определенные предпосылки считать, что там процент устойчивых штаммов выше в разы. К примеру, в исследовании аж от 2013 года было показано, что 97% микоплазм в Китае устойчивы к антибиотикам первой линии — макролидам. Это катастрофа.

Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Kasper Ravlo

По словам профессора Владимира Александровича Батурина, который занимается разработкой тест-систем для диагностики микоплазмы, эту проблему изучали в Смоленском государственном медицинском университете. Проводились работы и учеными нашего университета. Исследования проводились совместно с инновационным предприятием ООО НПО «Иммунотэкс», специалисты которого уже давно разработали и внедрили в клиническую практику диагностическую тест-систему («Пневмо-тест»), позволяющую определять чувствительность микоплазм к антибиотикам.

— Спрогнозируйте, как будут развиваться события с детскими пневмониями в нашей стране с учетом показателей резистентности?

— Прогнозировать данную ситуацию достаточно сложно. Могу точно сказать, что ее нельзя сравнивать с коронавирусной инфекцией — вероятность аналогичного сценария очень низкая. Однако можно с уверенностью сказать, что в некоторых организованных коллективах нам стоит ожидать вспышек и быть готовыми к ним. Учитывая способ распространения патогена, ношение масок и соблюдение личной гигиены — самые надежные способы защиты, однако в детских коллективах это будет сделать очень трудно.

«Каждый год 1,2 млн человек умирает из-за отсутствия эффективных антибиотиков»

— Помимо микоплазмы, которая все-таки не так часто вызывает смертельные исходы, есть и другие, более опасные микроорганизмы, которые приобретают устойчивость? Расскажите о самых грозных.

— Наиболее опасные бактерии, которые становятся устойчивыми к антибиотикам — это так называемые микроорганизмы группы ESKAPE (Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa и Enterobacter spp). Как мы видим, микоплазм здесь нет. Пока. Данные бактерии ответственны почти за 1,2 млн смертей ежегодно по всему миру. Представьте себе, каждый год 1,2 млн человек умирает из-за отсутствия в арсенале врачей эффективных антибиотиков. К середине XXI века мы получим 10 млн смертей, и это самый оптимистичный прогноз.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

— Если делать своеобразный антирейтинг по России, то какие патогены у нас распространены больше всего и откуда ждать беды?

— В нашей стране ситуация с патогенами в целом напоминает мировые тренды — те же вышеперечисленные бактерии. Однако, к счастью, мы несколько отстаем от стран Азии (Китая и Индии) в частоте встречаемости таких супербактерий. Но это всего лишь значит, что и до нас они доберутся. Взять ту же микоплазму. В Китае 100% антибиотикоустойчивых штаммов, у нас пока что 40%. Но это лишь вопрос времени — рано или поздно у нас тоже будет 100% устойчивых штаммов.

— Правда ли, что ситуацию можно исправить, только если вообще на какое-то время прекратить использование антибиотиков?

— К сожалению, отказ от антибиотиков не спасет нас. Это, наоборот, усугубит ситуацию. Именно благодаря открытию антибиотиков и вакцин летальность от инфекций в XX веке резко снизилась. Но мы можем начать применять антибиотики правильно. К примеру, назначать их только тогда, когда у пациента бактериальная инфекция, не вирусная! Еще один способ — это использование и разработка качественных антибиотиков, которые создают нужные, эффективные концентрации в крови. Третий способ — жесткое ограничение продажи антибиотиков, только по рецепту. Четвертый — качественная диагностика, то есть, если у пациента есть подозрение на бактериальную инфекцию, нужно не только определить вид бактерии, но и определить ее чувствительность к разным антибиотикам, что позволит врачу выбрать лучший препарат для конкретного пациента. Пятый способ — ограничение использования антибиотиков в сельском хозяйстве. Нужно помнить про горизонтальный перенос генов: к примеру, не патогенная бактерия, которая часто контактирует с каким-то антибиотиком и становится к нему резистентной, может взять и поделиться своим геном устойчивости, например с патогенной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Какой должна быть верная стратегия борьбы с микробной устойчивостью?

— Кратко стратегию я описал выше. Отдельным пунктом я бы выделил создание новых антибиотиков. Но здесь тоже есть проблема. Посмотрите на создание такого препарата как на бизнес, и вы увидите, что это совсем не прибыльно, потому что после создания примерно через пять-семь лет он потеряет свою эффективность — бактерии к нему тоже приспособятся. А патент действует 20–25 лет. Кто будет покупать уже неэффективный антибиотик?

Я занимаюсь этой проблемой с 2015 года, и в последнее время наконец нам удалось приблизиться к созданию таких антибиотиков, к которым бактерии не могут приспособиться или могут, но гораздо медленнее. Мы применяем методы машинного обучения и искусственного интеллекта для разработки новых пептидных молекул, эффективных против тех самых супербактерий.

Для достижения этой цели мы основали стартап, биотехнологическую компанию — резидента «Сколково», чтобы ускорить внедрение новых антибиотиков в клиническую практику. Буквально на днях мы получили положительное решение о выдаче патента сразу на шесть пептидных молекул, разработанных на нашей ИИ-платформе. Причем интересно, что наши новые антибиотики эффективны как раз против тех самых бактерий, вызывающих 1,2 млн смертей. Поделюсь в вами нашими планами, поскольку мы привлекли 5,5 млн рублей от «Менделеев Венчурные инвестиции»: мы готовим к патентованию еще порядка 30–35 инновационных соединений с различными видами терапевтических эффектов.