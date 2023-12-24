Не по ГОСТу: в красной икре нашли кишечную палочку

Россияне покупают икру круглый год, однако соотношение цена – качество не всегда соответствует ожиданиям граждан. Эксперты из Роскачества в третий раз провели исследование икры популярных торговок марок. По результатам проверки в большинстве образцов были обнаружены нарушения, в том числе кишечная палочка и превышения по микробиологическим показателям. Не соответствовала качеству как фасованная, так и развесная икра. Подробнее об исследовании, ценах и правилах выбора хорошей икры — в материале «Известий».

Красная икра с кишечной палочкой и не только

В 2023 году Роскачество в третий раз провело лабораторные исследования красной икры на соответствие качеству (до этого исследования проводились в 2018 и 2021 годах). После последнего исследования некоторые компании доработали свои процессы производства, тем самым улучшив качество икры, однако немало продукции всё равно не соответствует параметрам ГОСТа.

Сотрудники разделочного цеха рыбопромышленного предприятия «Тунайча» во время работы Фото: РИА Новости/Артем Житенев

В ходе проверки 24 товаров различных марок было выявлено, что икра пяти торговых марок (ТМ) была изготовлена по ГОСТу, 18 — по ТУ и СТО, а у одной нормативный документ не указан. На сайте Роскачества отмечается, что только две ТМ могут претендовать на получение российского Знака качества — «Очень» и «Русское море». Один производитель, «Тунайча», вновь подтвердил на него право.

Для исследования была куплена как фасованная красная икра, так и на развес в ценовом диапазоне от 421 рубля до 1350 рублей за 100 г. В восьми выявили кишечную палочку: «Камчатское море», «Меридиан», «Восточный берег», «Сахалин рыба», Royal Black, «Московский рыбокомбинат», «Форвард-С» и «Лента». Нарушения же микробиологической обсемененности эксперты обнаружили в икре торговых марок «Корсаков», «Лента», «Красное Золото», «Форвард-С» и «Авача», а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве. В пяти товарах количество соли было меньше, чем требует ГОСТ.

Среди 37 показателей, на которые проверяли икру, были:

— наличие уротропина и красителей;

— содержание соли;

— вкус;

— запах;

— консистенция;

— вид икринок;

— наличие посторонних примесей;

— количества джуса (жидкость, которая содержится в каждой банке икры).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ранее, 22 ноября, в Роспотребнадзоре сообщили, что за девять месяцев 2023 года были проведены исследования более 700 проб икры. При этом 20% не соответствовали потребительским требованиям: 10% — по микробиологическим показателям, еще 10% — по физико-химическим.

Работа над ошибками и реализация красной икры в магазинах

По словам руководителя направления развития потребительского рынка Рыбного союза Сергея Гудкова, на качество икры влияют также иные причины, в том числе отсутствие жесткого контроля в магазине. «Торговые сети слабо контролируют качество продукции, доверяя производителю», — говорит эксперт.

В связи с этим Роскачество провело работу как с производителями красной икры, так и с торговыми сетями, реализующими их продажу.

По информации, представленной на сайте Роскачества, ряд ритейлеров, в том числе «Ашан» и «Яндекс.Маркет», а также интернет-магазин «Деликатеска», уже приостановили реализацию продукции, указанной в исследовании. «Известия» направили запросы в эти компании. В интернет-магазине «Деликатеска» изданию подтвердили, что с продажи была снята та партия икры, в которой были обнаружены проблемы, ее уже вернули поставщику. В «Яндекс.Маркете» также ответили, что был получен запрос от Роскачества и в настоящее время они работают над скрытием товара с площадки. Пресс-служба торговой сети «Ашан» информировала «Известия», что во всех магазинах, в том числе и онлайн, была прекращена продажа партий, в которых были выявлены нарушения. В случае поступления жалоб на качество продукции компания проведет собственную проверку и совместно с поставщиком реализует расследование о качестве товара. «После полученных результатов проверки принимаем решение о дальнейшем сотрудничестве. При необходимости реализуем план корректирующих мер», — сказали в пресс-службе.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Роскачестве отметили, что некоторые производители уже разработали и реализовали план мероприятий, направленных на устранение нарушений, усилили контроль за качеством, провели внеплановый санитарный день и другие мероприятия. Некоторые также объявили о готовности ко второй проверке.

Как выяснили «Известия» у фирмы Royal Black, две независимые организации уже провели дополнительные исследования, никаких отклонений в партиях икры с их торговой маркой не было обнаружено (соответствующие документы имеются в распоряжении «Известий»). Также компания уже готовит заявление в прокуратуру.

Почему добыча растет, а цена не падает

С января по декабрь 2023 года в России добыли более 5 млн т рыбы, что на 10% больше, чем годом ранее за тот же период. Икры произвели порядка 23 тыс. т. «Но при этом она крайне неоднородна по качеству. Это проблема каждого рыбного года», — сообщил глава Рыбного союза Александр Панин. По его словам, поэтому очень много жидкой и поврежденной икры.

По словам эксперта, дистрибьюторы и трейдеры стараются покупать икру более качественную, соответственно, более дорогую. Из-за этого цена по сравнению с 2022 годом практически не отличается. Вместе с этим после Нового года должно произойти снижение цен на товар.

Фото: РИА Новости/Артем Житенев

«Промысел дальневосточного лосося характеризуется двухгодичным циклом — «рыбный» год чередуется с «нерыбным». В годы с высокими уловами (к каким относятся и 2021-й, и 2023-й) не все, но многие производители пытаются переработать как можно больший объем сырья, несмотря на нехватку производственных мощностей. В итоге на производство попадает «задержанное» сырье, сделать из которого качественный продукт проблематично. А между тем лучшим сырьем для посола икры считается то, которое переработано в течение двух часов с момента вылова рыбы», — приводятся слова Александра Панина на сайте Роскачества.

21 декабря коммерческий директор компании «Русский рыбный мир» Николай Мадалинский рассказал «Известиям», что цена на икру горбуши в этой сети снизилась на 15–20% по сравнению с прошлым годом.

Как обезопасить себя и выбрать правильную икру

Спрос на икру традиционно возрастает к Новому году, из-за чего многие производители стараются продать товара больше, поэтому и возникают нарушения качества или фальсификаты. При этом отличить подделку от качественной икры бывает очень сложно.

«Недобросовестные торговые сети ближе к праздникам выставляют залежавшиеся продукты в надежде, что их купят и даже не глянут на дату изготовления», — говорит врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эксперты отмечают, что при выборе качественной икры нужно обращать внимание на несколько важных критериев, в том числе на цену — она не должна быть ниже рыночной стоимости. Если же цена слишком низкая, это может означать, что в икру подмешан искусственный либо структурированный продукт.

«Лучше отдавать предпочтение стеклянным или металлическим банкам. Они безопасны для здоровья, в готовый продукт, в отличие от пластика, не передают никаких частиц своего состава. При покупке внимательно осмотрите упаковку, на стекле не должно быть сколов, повреждений, на металле неприемлемо наличие ржавчины», — говорит эксперт.

Руководитель Центра по сертификации продукции и услуг Екатерина Курбатова также отмечает, что при покупке икры в стекле или на развес можно визуально оценить качество продукта. Хорошая икра не должна быть слипшейся или слишком жидкой, икринки должны быть одинакового цвета и размера.

Если же после покупки остались сомнения в качестве икры, можно поместить несколько икринок в горячую воду. «Если вода окрасилась, а икринки растворились — продукт искусственный», — заключает эксперт.

Температура же, при которой хранится икра в магазине, должна быть ниже, чем у бытового холодильника, примерно от −2 до +2 градусов. Кроме того, в упаковке не должно быть лишней жидкости.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Эксперты также советуют отдавать предпочтение знакомым маркам. Не стоит рисковать и брать более дешевую икру от неизвестного производителя.

«С высокой долей вероятности продукт будет некачественным и с нарушениями при производстве», — говорит Михаил Кутушов. Вместе с этим не стоит покупать икру у частных лиц без соответствующей маркировки или в месте, не предназначенном для торговли, рекомендует Екатерина Курбатова.

Допустимая дневная порция икры зависит от ряда факторов, в том числе возраста и общего состояния человека. Не рекомендуется есть более 3 столовых ложек в день. При этом эксперты отмечают, что из-за некачественной икры больше всего могут страдать дети.

«Дети особенно уязвимы из-за их меньшей массы тела и незрелой системы обмена веществ», — подчеркивает Михаил Кутушов.

Ранее врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала «Известиям» об опасности кишечной палочки для детей в красной икре.

Если все-таки была съедена некачественная икра и появились признаки отравления, стоит сразу обратиться к врачу.