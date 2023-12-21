Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в красной икре

Специалисты Роскачества исследовали красную икру распространенных торговых марок и выявили кишечную палочку в продукции восьми производителей. Результаты исследования опубликованы в четверг, 21 декабря, на сайте национальной системы мониторинга.

Всего было проверено 24 товара, а икра закупалась как фасованная, так и на развес.

«Три товара соответствуют и обязательным, и опережающим требованиям Роскачества. <…> В восьми товарах обнаружена кишечная палочка», — отмечается в сообщении.

Кроме того, отметили в Роскачестве, в шести товарах есть превышения по КМАФАнМ (тест на микробную безопасность), еще в пяти — количество соли меньше, чем требует ГОСТ, в соответствии с которым изготовлена продукция.

Помимо этого, в икре трех торговых марок фактическое количество белка не соответствует заявленному, еще пять производителей недостоверно указали на своем товаре массовую долю жира.

Ранее, 18 декабря, в Рыбном союзе объяснили, почему россияне не видят снижения цен на красную икру, несмотря на рекордные уловы рыбы в этом году. Это связано в первую очередь с тем, что на рынке продается более качественная и дорогая икра.

Как рассказал глава Рыбного союза Александр Панин, при уловах рыбаки хотят наловить как можно больше рыбы, которую у них не получается качественно переработать. Поэтому, добавил он, встречается очень много жидкой и поврежденной икры. При этом понятно, отметил Панин, что к новогоднему столу и трейдеры, и дистрибуторы в первую очередь покупают у рыбаков рыбу качественную, а она стоит дороже.

В конце ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России 20% икры не соответствует потребительским требованиям. За девять месяцев 2023 года было исследовано более 700 проб икры, 10% из которых не соответствовало требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико-химическим показателям. Тогда же в службе отметили, что прорабатывается вопрос по маркировке икры осетровых и лососевых рыб.