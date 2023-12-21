Красная икра подешевела в России почти на четверть

Цена на икру горбуши снизилась на 15–20% по сравнению с прошлым годом, рассказал «Известиям» коммерческий директор компании «Русский рыбный мир» Николай Мадалинский 21 декабря.

«Если говорить о пяти розничных магазинах компании «Русский рыбный мир», то у нас цена на икру горбуши снизилась на 15–20%, в зависимости от упаковки, по сравнению с прошлым годом», — уточнил он.

При этом Мадалинский объяснил, что продажи красной икры в стране перед Новым годом всегда вырастают, и в зависимости от цены они могут быть больше или меньше. Он отметил, что в 2022-м икры было мало из-за плохой путины, поэтому стоимость была высокой.

«В этом году красной икры много, поэтому продажи достаточно ровные и хорошие», — добавил он.

Ранее, 18 декабря, глава Рыбного союза Александр Панин рассказал, что в РФ было произведено порядка 23 тыс. т икры, однако она неоднородна по качеству. По его словам, есть много жидкой и поврежденной икры. В то же время, он отметил, что после Нового года произойдет корректировка цен на этот продукт в сторону снижения стоимости.

30 ноября директор департамента исследований Роскачества Лилия Котельникова объяснила, что при покупке красной икры необходимо обратить внимание на условия реализации и цену продукта — она не должна быть ниже рыночной стоимости. Выбирая жестяную банку, следует проверить ее целостность, а также убедиться в отсутствии вздутости, добавила она.