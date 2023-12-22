Депутат ГД Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США в РФ

В России следует запустить процедуру по принятию превентивных мер на решение США о конфискации российских активов, чтобы РФ со своей стороны могла также конфисковать активы Соединенных Штатов, находящиеся в России. С таким предложением 22 декабря выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Предлагаю в качестве превентивных мер запустить законодательную процедуру, которая позволит оперативно принять решение о конфискации американских активов на территории России в случае аналогичных действий со стороны США», — заявил Шеремет в беседе с «РИА Новости».

Он отметил, что администрация американского президента Джо Байдена и «ее прихвостни» должны помнить, что на каждое их преступное решение последуют соизмеримый ответ и наказание.

«Несправедливость и воровство в особо крупных размерах российской государственной собственности заставляет наше общество идти на зеркальные меры. Россия всегда чтила неприкосновенность чужой государственной и частной собственности. Чужого России не надо, но сейчас ей просто не оставляют выбора», — указал депутат.

Ранее, 20 декабря, газета Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. По данным газеты, с подобным предложением американские чиновники недавно обратились к странам «большой семерки» (G7). Авторы предложения назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Тогда же Генпрокуратура ФРГ подтвердила подачу ходатайства в суд о конфискации российских активов на сумму более €720 млн. В ведомстве заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счете в банке во Франкфурте-на-Майне.

На следующий день министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в случае конфискации замороженных в Европе российских активов РФ примет зеркальные меры. Депутат Госдумы, зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов добавил, что Россия может предпринять абсолютно разные симметричные ответы, вплоть до отчуждения какой-то государственной собственности недружественных стран, если она находится в РФ.

В начале ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.