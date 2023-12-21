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Минфин предупредил ЕС о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В случае конфискации замороженных в Европе российских активов РФ примет зеркальные меры. Об этом 21 декабря заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых «С», это наши обязательства по бумагам, дивидендам, и те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

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Накануне Financial Times сообщила о предложении США легализовать изъятие замороженных российских активов путем признания западных стран пострадавшими от конфликта на Украине. По данным газеты, с подобным предложением американские чиновники недавно обратились к странам «большой семерки» (G7). Его авторы назвали решение о передаче активов РФ якобы пострадавшим и особо пострадавшим от нее странам законным.

Кроме того, в тот же день Генпрокуратура ФРГ подтвердила подачу ходатайства в суд о конфискации российских активов на сумму более €720 млн. В ведомстве заявили о намерении изъять средства у «российского финансового института», которые находятся на счете в банке во Франкфурте-на-Майне.

До этого, 12 декабря, Европейская комиссия (ЕК) утвердила меры «иммобилизации» доходов от замороженных активов российского Центробанка (ЦБ).

Тогда же агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект ЕК сообщило, что механизм передачи Украине доходов от использования замороженных активов России может содержать несколько шагов, по результатам которых чистая прибыль будет направлена сначала в бюджет Евросоюза, а затем Украине.

6 декабря член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Канаев напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

В начале ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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