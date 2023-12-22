Путин и Мадуро обсудили всестороннее развитие отношений России и Венесуэлы

Президент России Владимир Путин и венесуэльский лидер Николас Мадуро в четверг, 21 декабря, обсудили в телефонном разговоре планы укрепления двусторонних отношений между государствами. Об этом 22 декабря сообщил посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«[Лидеры обеих стран] пришли к выводу о необходимости дальнейшего всестороннего развития нашего стратегического партнерства, в том числе не только в области энергетики, торговли, инвестиций, но и в области культуры, гуманитарных контактов», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что партнеры из Венесуэлы всегда выражают открытость к развитию двусторонних связей между Каракасом и Москвой.

Ранее, 22 ноября, Владимир Путин одобрил проект договора с Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

До этого, 16 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с венесуэльским коллегой Иваном Хилем Пинто. По ее итогам Россия и Венесуэла договорились о практических мерах по расширению торговой и инвестиционной кооперации.

Пинто также заявил, что оба государства будут совместно противостоять давлению со стороны стран Запада за счет укрепления сотрудничества вопреки попыткам подорвать свой суверенитет.

Кроме того, министр тогда же рассказал «Известиям», что республика будет продолжать сотрудничество с Россией в военной сфере. По его мнению, с начала 2000-х годов страны уверенно развивают взаимоотношения в этой области.

В октябре вице-премьер Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Венесуэлы в январе–июле 2023 года вырос на 70%. Кроме того, по его словам, Москва также видит перспективу сотрудничества с Каракасом в газовой отрасли.