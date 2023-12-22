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В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге

Премьер Чехии Фиала: 23 декабря объявлен траур о жертвах стрельбы в Праге
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Фото: REUTERS/David W Cerny
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Власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем государственного траура памяти по жертвам ранее случившейся стрельбы в Карловом университете в Праге. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала в ходе пресс-конференции.

«В 12:00 [14:00 мск, 23 декабря] прошу всех граждан [Чехии] почтить погибших минутой молчания», — сообщил он.

Как уточнил Фиала, соответствующее постановление было принято правительством страны.

Стрельба в Карловом университете в Праге. Главное

Инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг, по уточненной информации жертвами стали 14 человек. По предварительным данным, стрелявший совершил самоубийство.

В Сети опубликовано видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.

Позднее портал Seznamzpravy со ссылкой на данные полиции подтвердил, что 24-летний студент Давид Козак был автором канала в Telegram, который был создан 9 декабря под его именем. Студент писал, что хочет совершить убийства в университете и, возможно, суицид. Издание также сообщило, что студент имел разрешение на оружие.

Также новостной портал idnes.cz со ссылкой на полицию Чехии сообщил, что устроивший стрельбу в пражском университете Давид Козак ранее убил своего отца. По данным правоохранительных органов, 24-летний мужчина должен был уехать из села Гостунь в Прагу, а позже в селе, из которого он уехал, был найден труп мужчины, который оказался отцом Козака.

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