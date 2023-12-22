В Чехии объявили 23 декабря днем траура по жертвам стрельбы в Праге
Власти Чехии объявили субботу, 23 декабря, днем государственного траура памяти по жертвам ранее случившейся стрельбы в Карловом университете в Праге. Об этом в четверг, 21 декабря, заявил чешский премьер-министр Петр Фиала в ходе пресс-конференции.
«В 12:00 [14:00 мск, 23 декабря] прошу всех граждан [Чехии] почтить погибших минутой молчания», — сообщил он.
Как уточнил Фиала, соответствующее постановление было принято правительством страны.
Инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг, по уточненной информации жертвами стали 14 человек. По предварительным данным, стрелявший совершил самоубийство.
В Сети опубликовано видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.
Позднее портал Seznamzpravy со ссылкой на данные полиции подтвердил, что 24-летний студент Давид Козак был автором канала в Telegram, который был создан 9 декабря под его именем. Студент писал, что хочет совершить убийства в университете и, возможно, суицид. Издание также сообщило, что студент имел разрешение на оружие.
Также новостной портал idnes.cz со ссылкой на полицию Чехии сообщил, что устроивший стрельбу в пражском университете Давид Козак ранее убил своего отца. По данным правоохранительных органов, 24-летний мужчина должен был уехать из села Гостунь в Прагу, а позже в селе, из которого он уехал, был найден труп мужчины, который оказался отцом Козака.