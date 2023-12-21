Число погибших при стрельбе в Праге возросло до 15 человек

Число погибших при стрельбе в Праге увеличилось до 15 человек. Об этом 21 декабря сообщила полиция Чехии в X (бывш. Twitter).

«На данный момент мы можем подтвердить более 15 погибших и десятки раненых. На данный момент у нас нет информации о том, что преступник связан с какой-либо террористической организацией», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось об 11 погибших в результате массовой стрельбы в Праге. Стрелявший погиб. По версии правоохранителей, он совершил самоубийство.

О происшествии стало известно ранее 21 декабря. По сообщениям местной полиции, массовая стрельба произошла недалеко от здания философского факультета Карлова университета возле площади Яна Палаха.

Также чешские СМИ опубликовали видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.