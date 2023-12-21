Стрельба в Карловом университете в Праге. Главное

В четверг, 21 декабря, в университете на площади Яна Палаха в Праге произошла стрельба. В результате погибли 15 человек, еще 24 получили ранения. «Известия» рассказывают о подробностях произошедшего.

Что известно о стрельбе в Праге

Первые сообщения о стрельбе появились вечером 21 декабря. Выстрелы раздались в здании Карлова университета. На место оперативно выехало несколько бригад спасателей, медиков, а также представители правоохранительных органов.

В чешских СМИ появились кадры с места происшествия. На них можно заметить большое количество полицейских машин, улицы перекрыты.

Позднее полиция Чехии заявила на своей странице в Х (бывш. Twitter), что нападавший ликвидирован. Тогда в ведомстве сообщали о нескольких погибших и десятках раненых.

Впоследствии эту цифру уточнил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек в эфире телеканала CT24 — как минимум 15 человек, включая нападавшего, погибли, еще 24 пострадали. Как сообщила пражская служба скорой помощи на своей странице в Х, девять потерпевших находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро получили ранения средней тяжести.

По данным издания iDNES, к месту событий прибыл глава МВД Чехии Вит Ракушан. Движение по площади Яна Палаха перекрыто, около университета дежурит команда психологической помощи. Полиция продолжает эвакуацию, так как многие студенты и преподаватели до сих пор остаются в забаррикадированных аудиториях.

Стрельба в университете в Праге — подробности

По данным портала Seznam Zpravy, после появления первых сообщений о нападении студенты и преподаватели закрылись во внутренних помещениях. Нападавший передвигался по четвертому этажу с длинноствольным оружием. Некоторые учащиеся пытались спрятаться, выбравшись из окна на парапет здания.

Как сообщила в своем Telegram-канале чешская полиция, человек, устроивший стрельбу, упал с крыши.

Изначально правоохранители рассматривали возможность того, что нападавший действовал не один. Однако позднее глава МВД заявил, что соучастника на месте происшествия не обнаружено.

Издание iDNES отметило, что стрельба в Карловом университете стала самой трагичной в истории Чехии среди подобных инцидентов. Полиция объявила в розыск некоего молодого человека, который может быть причастен к происшествию.

Свои соболезнования семьям погибших выразили президент Чехии Петр Павел, премьер-министр Франции Элизабет Борн, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и другие политические и общественные деятели.