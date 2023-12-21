Установлена личность открывшего стрельбу в Праге

Полиция установила личность стрелявшего в центра Праги, им оказался 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид Козак. Об этом сообщил 21 декабря портал Seznamzpravy.

Уточняется, что сначала он убил своего отца, затем пошел в университет, где продолжил стрельбу по людям. Козак учился на факультете философии и искусств Карлова университета в Праге. В прошлом году он получил степень бакалавра истории и европейских исследований.

Полиция уже подтвердила, что Давид Козак был автором канала в Telegram, который был создан 9 декабря под его именем. Студент писал, что хочет совершить убийства в университете и, возможно, суицид.

По данным издания, Козак имел разрешение на оружие.

Инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг, погибли 15 человек. Инцидент стал самым кровопролитным в истории Чехии.

Стрелявший совершил самоубийство. По сообщениям местной полиции, массовая стрельба произошла недалеко от здания философского факультета Карлова университета возле площади Яна Палаха.

В Сети опубликованы видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.