СМИ опубликовали видео с места стрельбы в Чехии

Чешские СМИ 21 декабря опубликовали видео с места стрельбы в школе на площади Яна Палаха в Праге.

На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.

О происшествии сообщила полиция Праги ранее в этот день. По предварительной информации, в результате стрельбы погибло и пострадало несколько человек. По данным портала České noviny, стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета.

Ранее, 23 октября, один подросток погиб и двое других учеников получили ранения во время стрельбы в школе в бразильском штате Сан-Паулу. 15-летний юноша пришел вооруженным и расстрелял одноклассников. Подозреваемый был задержан на месте происшествия.