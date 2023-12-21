Открывший стрельбу в пражском университете ранее убил своего отца

Устроивший стрельбу в пражском университете 24-летний Давид Козак ранее убил своего отца. Об этом 21 декабря сообщил новостной портал idnes.cz со ссылкой на полицию Чехии.

«В 12:45 в полицию поступила информация о том, что 24-летний мужчина должен был уехать из села Гостунь в Прагу, заявив, что хочет покончить с собой. В селе, из которого он уехал, был найден труп мужчины, он был отцом нападавшего», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

По данным полиции, Козак должен был пойти на лекцию в здание философского факультета на улице Целетной. Начальник пражской полиции Мартин Вондрашек заявил, что полиция провела эвакуацию в этом здании.

«Мы узнали, что он должен был прочитать лекцию в 14:00. Поэтому мы сразу приехали на улицу Целетную к зданию философского факультета, где провели эвакуацию», — сказал он.

Однако стрелявший вместо этого направился в университет на площади Яна Палаха, где и произошла стрельба.

По неофициальным данным, число погибших в результате стрельбы выросло до 17 человек, 24 человека получили ранения.

Инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг, погибли 15 человек, включая нападавшего. По предварительным данным, стрелявший совершил самоубийство.

В Сети опубликованы видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.

Позднее портал Seznamzpravy со ссылкой на данные полиции подтвердил, что Давид Козак был автором канала в Telegram, который был создан 9 декабря под его именем. Студент писал, что хочет совершить убийства в университете и, возможно, суицид. Издание также сообщило, что студент имел разрешение на оружие.