В Чехии уточнили число жертв в результате стрельбы в Праге
По уточненным данным, жертвами стрельбы в центре Праги стали 14 человек, еще 25 получили ранения. Об этом 21 декабря сообщил глава полиции Чехии.
Уточняется, что 10 человек находятся в тяжелом состоянии.
Инцидент со стрельбой произошел в центре Праги днем в четверг. По предварительным данным, стрелявший совершил самоубийство.
В Сети опубликованы видео с места стрельбы. На кадрах видно большое количество полицейских машин, сотрудники правоохранительных органов оцепили место стрельбы.
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