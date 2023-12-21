Мужчина в костюме Деда Мороза сорвался с 24-го этажа в Челябинске
В Челябинске мужчина в костюме Деда Мороза хотел поздравить детей с праздником, но сорвался с балкона 24-го этажа и погиб. Кадры с инцидентом в четверг, 21 декабря, появились в распоряжении «Известий».
По предварительным данным, молодой человек перепутал веревки, в результате чего упал с высоты более 60 м на крышу пристроя. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Личность погибшего установлена, ему было 25 лет. На месте ЧП работают следователи.
Накануне, 20 декабря, девушка разбилась насмерть после падения с девятого этажа в Уфе. Отмечалось, что она была на свидании в доме, где сняла квартиру для встречи с молодым человеком. Ей захотелось увидеть город с высоты, мужчина согласился подержать ее, но девушка выскользнула.