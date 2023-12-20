Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания

Девушка разбилась насмерть после падения с девятого этажа в Уфе. Об этом 20 декабря сообщил портал UFA1.RU.

По его информации, 18-летняя девушка проводила свидание в доме, где сняла квартиру для встречи с молодым человеком. Ей захотелось увидеть город с высоты, перевернувшись при этом на спину. Мужчина согласился подержать ее за ноги, но она выскользнула из его рук.

Инцидент произошел на улице Менделеева. В следственном управлении СК России по Башкортостану сообщили, что устанавливают обстоятельства смерти девушки.

Ранее, 4 декабря, подросток сорвался с террасы, расположенной на третьем этаже лофта «Этажи» в Санкт-Петербурге, при попытке сделать фотографию. Он был госпитализирован с многочисленными переломами и ушибами в тяжелом состоянии. Как уточняется, он также находился под токсическим действием этанола.