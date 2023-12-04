Подросток из Петербурга упал с третьего этажа при попытке сделать фото

Подросток сорвался с террасы, расположенной на третьем этаже лофта «Этажи» в Санкт-Петербурге, при попытке сделать фотографию. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

По его информации, около 18:00 мск 16-летний подросток перелез через ограждение террасы на третьем этаже, чтобы сделать фото, после чего по собственной неосторожности упал вниз.

Он был госпитализирован с многочисленными переломами и ушибами в тяжелом состоянии. Как уточняется, он также находился под токсическим действием этанола.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее, 18 ноября, в Москве подросток упал с высоты 12-го этажа на припаркованный автомобиль. ЧП произошло около многоквартирного дома на улице Саратовская.