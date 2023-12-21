Россия соразмерно ответит на очередные санкции ЕС в отношении СМИ

Москва адекватно и соразмерно ответит на очередной, 12-й по счету, пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении российских СМИ и журналистов. Об этом в четверг, 21 декабря, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«<…> Брюссель собственными руками продолжает уничтожать остатки тех «ценностей», о сакральном значении которых беспрестанно разглагольствовали его представители. Своими действиями <…> ЕС в очередной раз доказал ничтожность собственных притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений, как и в правозащитной сфере в целом», — публикует ее комментарий пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что в ЕС отказываются признавать ущербность и неэффективность подобных рестриктивных мер.

18 декабря сообщалось, что российские телеканалы «Спас» и «Царьград» были включены в новый список персональных санкций ЕС, в который всего попали около 140 фигурантов. В документе утверждается, что эти телеканалы «поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

Ранее в этот день Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения, а также запрет на прямой или косвенный ввоз, покупку или передачу бриллиантов, включая ювелирные изделия, из России.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.