Безотчетный цикл: кого накажут за «бумажную» нагрузку на учителей

Ответственность за чрезмерную «бумажную» нагрузку на учителей намерен ввести Рособрнадзор — подготовка соответствующих поправок в законодательство уже началась, сообщил «Известиям» глава ведомства Анзор Музаев. Санкции могут коснуться директоров школ, чиновников муниципалитетов, региональных и федеральных министерств — если они будут требовать от педагогов отчетность, не предусмотренную законом. С 1 сентября 2022 года учитель обязан заполнять не более пяти документов, но эта норма работает плохо, чрезмерный документооборот уменьшился далеко не везде, констатировал и глава Рособрнадзора, и представители профсоюзов учителей. Какие санкции будут введены и когда — разбирались «Известия».

Когда начнет действовать наказание за бюрократию

Наказание для руководства школ и чиновников, которые перегружают учителей «бумажной» работой, может появиться в российском законодательстве уже осенью следующего года. Работа над соответствующими поправками началась, рассказал «Известиям» глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Новые нормы закона «Об образовании», ограничившие «бумажную» нагрузку на учителей, начали действовать 1 сентября 2022 года. Они установили, что учителя не обязаны более готовить отчеты за пределами перечня, утвержденного Минпросвещения, а электронный документооборот не должен дублироваться в бумажном виде. Приказ Минпросвещения утвердил список лишь из пяти таких документов: программа учебного предмета, план воспитательной деятельности, характеристика учащихся (по запросу), журналы учета успеваемости и внеурочной работы. Предполагалось, что новация резко снизит нагрузку на учителей, которым до того приходилось заполнять 49 разных документов.

Но полностью свою функцию закон не выполнил, признают чиновники. До сих пор остается «проблема в головах», отметил в беседе с «Известиями» Анзор Музаев.

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— На местах, к сожалению, по-хорошему не всегда понимают и продолжают прежнюю практику. Не верят, что теперь не нужно делать то, что требовалось ранее, готовить разные бумаги на всякий случай, — сказал он. — И вероятно, придется наказывать за то же, за что раньше награждали. Будем бороться с диссонансом в головах — не только в школах, но и в региональных министерствах.

В Рособрнадзоре признали: проблема заключается в том, что вместе с ограничениями, в закон не внесли нормы о наказании за их нарушение. Теперь ведомство «ищет механизмы, как обеспечить выполнение законодательства», пояснила «Известиям» советник руководителя Рособрнадзора Наталья Алтыникова.

— Совершенно очевидно: если за невыполнение норм закона не будет никаких наказаний, то норма работать не будет. Пока в тех изменениях, которые уже внесены в закон об образовании такой нормы нет, но практика показывает, что она нужна, — сказал она.

Анзор Музаев отметил, что в разработке новых поправок в законодательство примут участие депутаты Госдумы. Кроме того, в январе планируется обсудить эту инициативу на площадке РАНХиГС. Будет проведена работа и с Генпрокуратурой — ведомство поможет в выявлении фактов нарушения закона. Первый вариант поправок будет готов после марта 2024 года, когда завершится эксперимент по апробации новых подходов в шести субъектах федерации.

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— Наша задача, чтобы к 1 сентября 2024 года эти поправки уже вступили в действие, — заявил Анзор Музаев. — И на ближайшие годы у нас будет задача, чтобы положения закона исполнялись.

Наталья Алтыникова подтвердила, что поправки будут содержать в себе санкции для всех уровней управления образованием: директоров школ, муниципалитетов, региональных и даже федеральных министерств.

— Если кто-то направляет запрос о предоставлении отчетности, которая не входит в перечень утвержденных документов, то, значит, будет нести ответственность за это. Это касается и межведомственного взаимодействия, — пояснила она.

В пресс-службе Минпросвещения в ответ на запрос «Известий» заявили, что «текущее законодательство предписывает четкие рамки, за которые администрации школ и иные органы не имеют право заходить в части нагрузки на педагогов».

«Ведомство на регулярной основе проводит разъяснительную работу с регионами о недопустимости возложения на педагогов работы, связанной с подготовкой документов, не включенных в утвержденный перечень», — рассказали там, отметив, что контроль за деятельностью школ осуществляет учредитель, то есть региональные власти, а качество и эффективность их работы в данной сфере контролирует Рособрнадзор.

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Закон на бумаге

В декабре 2022 года Общественный совет при Рособрнадзоре провел опрос, оценив, насколько снизилась бюрократическая нагрузка на учителей. Тогда лишь 40% учителей сообщили, что она действительно стала меньше.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила «Известиям», что «по-прежнему получает от учителей много обращений, в которых они жалуются на большую нагрузку по отчетам, большое количество мониторингов».

— Учителя не всегда получают обратную связь по результатам мониторингов, в которых участвуют, — рассказал она. — Поэтому, порой не понимают, зачем требуется заполнять те или иные документы.

Помимо того, что не решена проблема бумажной отчетности, растет и объем электронной, подтвердила депутат.

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— Все это отнимает много времени, которое педагоги могли бы использовать на работу с учениками. На общение с учениками , — сказал она. — Возможно, нужно разработать и утвердить четкие критерии мониторингов, к проведению которых привлекают учителей: что проверяется и зачем, для чего используются данные и как они помогут улучшить сферу образования.

Формально требования законодательства по снижению нагрузки на учителей в сфере документооборота соблюдаются, но есть «много скрытых вещей», рассказал «Известиям» зампред Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

— Если есть просьбы руководства школ к учителям в связи с проведением какого-то мониторинга, то мы все понимаем — — ее приходится исполнять. Но документальных подтверждений таких просьб нет, — указал он. — Также учителям приходится вести и группы в социальных сетях — и родительские, и ученические.

Он также подтвердил, что усиливается нагрузка на учителей по ведению электронного документооборота.

— На него ограничения не распространяются, — подчеркнул Михаил Авдеенко. — И по нашим данным такая нагрузка на педагогов действительно растет. Если такая тенденция подтвердится, мы будем выходить с предложениями в адрес Рособрнадзора, как реагировать на такой вид нагрузки.

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Эффективность введение наказания, например, штрафов, по его словам, необходимо сначала проверить с помощью специального мониторинга, отметил он.

Соблюдение тех или иных правил всегда зависит отчасти от администрации школы и в большей степени от региональных властей, считает оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. Введение административных наказаний вряд ли повлияет на ситуацию, считает она.

— Придется четко определить, какие параметры могут быть у наказания, какие критерии, за какой сверхнормативный объем нагрузки будут наказывать, — указала Ольга Мирясова. — Одно дело, когда нагрузка касается бумажного документооборота. А как контролировать нагрузку электронного?

По ее мнению, для введения подобных мер контроля необходимо для начала провести тестирование, посмотреть как они буду работать.