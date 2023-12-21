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«Известия» поделились кадрами спуска флага в посольстве РФ в Лейпциге

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Фото: скриншот
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«Известия» 21 декабря поделились кадрами, как посол России в Берлине Сергей Нечаев официально закрывает консульство РФ в Лейпциге в рамках сокращения российского дипломатического присутствия в ФРГ по требованию немецкой стороны.

«В общем-то беспрецедентный шаг (закрытие генконсульства, — Ред.) в истории наших двухсторонних отношений. Политические оценки этого шага уже даны, в том числе в соответствующих заявлениях МИДа России в начале июня этого года», — сказал он.

Нечаев подчеркнул, что закрытие консульства не является выбором России, страна не инициировала закрытие немецких консульств. Консульские загранучреждения РФ всегда были настроены на развитие отношений с отдельными регионами Германии, а также на экономическое и культурное сотрудничество, добавил он.

Посольство впервые было открыто 30 марта 1783 года императрицей Екатериной II. Оно стало первым иностранным консульским учреждением в саксонском городе ярмарок, торговли, науки и культуры.

Его работу прерывали Наполеоновские войны: в 1806 году из-за наступления войск Бонапарта оно приостановило свою деятельность и лишь 9 июля 1821 года его работа была восстановлена. С началом Первой мировой войны деятельность консульства в Лейпциге прервалась на 40 лет.

9 июня 1954 года советский верховный комиссар в Германии, посол Владимир Семенов и первый секретарь Центрального комитета СЕПГ, заместитель премьер-министра Вальтер Ульбрихт достигли договоренности о возобновлении работы консульства в Лейпциге. В 1965 году консульству был присвоен статус генерального.

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21 апреля Германия инициировала очередное сокращение российского дипломатического присутствия в ФРГ. В мае МИД ФРГ сообщил об отзыве разрешения на деятельность четырех из пяти генеральных консульств России в Германии.

29 ноября прекратило работу диппредставительство ФРГ в Калининграде. О закрытии генконсульств ФРГ в Екатеринбурге и Новосибирске стало известно 1 декабря. В посольстве Германии в России, комментируя прекращение работы генконсульств ФРГ, заявили, что ограничение общего немецкого присутствия в РФ российским правительством потребовало структурных изменений.

Отмечалось, что теперь по консульским и паспортным вопросам следует обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — исключительно в визовый отдел посольства ФРГ в Москве.

Западные государства усилили давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом страны Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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