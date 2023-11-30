Генконсульство ФРГ в Калининграде с 30 ноября прекратило работу

В четверг, 30 ноября, Генконсульство Германии в Калининграде прекратило работу. Информация об этом размещена на его официальном сайте.

«С 30 ноября 2023 года Генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — сказано в сообщении.

Отмечается, что по консульским и паспортным вопросам из консульского округа Генерального консульства в Калининграде теперь следует обращаться в Генеральное консульство в Санкт-Петербурге, по визовым вопросам — исключительно в визовый отдел посольства Германии в Москве.

В конце сентября о закрытии Генконсульства в Санкт-Петербурге объявила Финляндия. Это произошло по инициативе российской стороны. Последними культурными проектами консульства стали документальный фильм о финской шведке, поэтессе Эдит Седергран, которая жила в Санкт-Петербурге и Рощино, а также карта «Финские места Петербурга».

Таким образом, с 1 октября у Финляндии действует лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в Москве,

До этого, в конце мая, МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске. Такое решение приняли в связи с конфронтационным курсом Хельсинки в отношении Москвы.