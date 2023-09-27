Генконсульство Финляндии в Петербурге сообщило о прекращении работы

Генеральное консульство Финляндии на Преображенской площади в Санкт-Петербурге на этой неделе прекращает свою работу. Об этом 27 сентября оно сообщило на своей странице в социальных сетях.

В сообщении уточняется, что решение о закрытии было принято российской стороной и, по словам президента Финляндской Республики Саули Ниинистё, означает «конец одной эпохи».

Последними культурными проектами консульства стали документальный фильм о финской шведке, поэтессе Эдит Седергран, которая жила в Санкт-Петербурге и Рощино, а также карта «Финские места Петербурга».

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге было открыто сто лет назад в 1923 году. В пиковый период им было выдано более миллиона виз. Кроме того, его подразделения были открыты в Петрозаводске и Мурманске в начале 1990-х годов.

Со зданий генерального консульства и резиденции генерального консула спущены флаги и сняты гербы.

Ранее, 17 мая, в МИД Финляндии заявили о заморозке банковских счетов представительств страны в России. Позднее в российском внешнеполитическом ведомстве подтвердили ограничения на использование банковских счетов посольства и генконсульства Финляндии в РФ. Ограничения стали ответом на меры финской стороны, касающиеся заморозки российских активов на территории страны.

После этого, 30 мая, МИД РФ заявил послу Финляндии о закрытии отделений консульства в Петрозаводске и Мурманске. Такое решение приняли в связи с конфронтационным курсом Хельсинки в отношении Москвы.

В конце июня стало известно, что Финляндия продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что ограничения на поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

В начале июля МИД РФ сообщил, что Москва с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов. В середине месяца в канцелярии президента республики Саули Ниинистё заявили, что Финляндия в ответ отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

27 сентября гражданская инициатива с требованием закрыть консульство России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) набрала необходимые 50 тыс. подписей и поступит в финский парламент.

С 1 октября у Финляндии будет действовать лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в Москве, тогда как у России остаются два диппредставительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне (столица Аландских островов).