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В Финляндии могут закрыть еще одно консульство РФ

Инициатива о закрытии консульства РФ поступит в парламент Финляндии
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Roni Rekomaa
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Гражданская инициатива с требованием закрыть консульство России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) набрала необходимые 50 тыс. подписей и поступит в финский парламент. Об этом 27 сентября сообщается на сайте гражданских инициатив страны.

В описании инициативы указывается, что консульство РФ на Аландских островах должно быть упразднено, так теперь Финляндия является членом НАТО, а российская дипмиссия якобы ограничивает и ставит под угрозу безопасность финского государства, добавляет «Газета.Ru».

С 1 октября у Финляндии будет действовать лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в Москве. Тогда как у России еще остаются два диппредставительства в Финляндии: посольство в Хельсинки и консульство в Мариехамне, столице Аландских островов.

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О том, что Москва с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге, а также высылает девять финских дипломатов в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей, 6 июля сообщал МИД РФ.

Позже, 19 июля, в канцелярии президента республики Саули Ниинистё заявили, что Финляндия в ответ отзывает согласие на работу генконсульства России в Турку с 1 октября 2023 года.

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