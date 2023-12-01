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Посольство ФРГ прокомментировало прекращение работы своих генконсульств в РФ

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Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska
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Ограничение общего немецкого присутствия в РФ российским правительством потребовало структурных изменений. Об этом 1 декабря заявили «Известиям» в посольстве Германии в России, комментируя прекращение работы генконсульств ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

«Необоснованное ограничение общего немецкого присутствия в РФ, введенное российским правительством, потребовало структурных изменений в присутствии Германии в России», — заявили в немецком посольстве.

О закрытии генконсульств ФРГ в Екатеринбурге и Новосибирске стало известно ранее в этот день.

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Накануне диппредставительство ФРГ в Калининграде прекратило работу. Отмечалось, что по консульским и паспортным вопросам теперь следует обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — исключительно в визовый отдел посольства ФРГ в Москве.

Ранее, в конце сентября, о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге объявила Финляндия. Таким образом, с 1 октября у финской стороны действует лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в столице страны.

Западные государства усилили давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом страны Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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