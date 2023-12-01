Посольство ФРГ прокомментировало прекращение работы своих генконсульств в РФ
Ограничение общего немецкого присутствия в РФ российским правительством потребовало структурных изменений. Об этом 1 декабря заявили «Известиям» в посольстве Германии в России, комментируя прекращение работы генконсульств ФРГ в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.
«Необоснованное ограничение общего немецкого присутствия в РФ, введенное российским правительством, потребовало структурных изменений в присутствии Германии в России», — заявили в немецком посольстве.
О закрытии генконсульств ФРГ в Екатеринбурге и Новосибирске стало известно ранее в этот день.
Накануне диппредставительство ФРГ в Калининграде прекратило работу. Отмечалось, что по консульским и паспортным вопросам теперь следует обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — исключительно в визовый отдел посольства ФРГ в Москве.
Ранее, в конце сентября, о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге объявила Финляндия. Таким образом, с 1 октября у финской стороны действует лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в столице страны.
Западные государства усилили давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом страны Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.