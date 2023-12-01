Генконсульства ФРГ закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске

Генеральные консульства Германии закрылись в Екатеринбурге и Новосибирске. Информация об этом представлена 1 декабря на сайте представительства ФРГ в России.

«Генеральное консульство в Екатеринбурге закрыто. Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — сказано в сообщении.

То же самое говорится в заявлении диппредставительства ФРГ в Новосибирске. Остаются работать генконсульства Германии в Санкт-Петербурге и посольство в Москве.

Накануне, 30 ноября, диппредставительство ФРГ в Калининграде прекратило работу. Отмечалось, что по консульским и паспортным вопросам теперь следует обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — исключительно в визовый отдел посольства ФРГ в Москве.

Ранее, в конце сентября, о закрытии генконсульства в Санкт-Петербурге объявила Финляндия. Таким образом, с 1 октября у финской стороны действует лишь одно дипломатическое представительство в РФ — посольство в столице страны.