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На Украине заявили об участившихся случаях фиктивных браков для выезда из страны

Матвейчук: украинские мужчины заключают фиктивные браки для выезда из страны
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Фото: Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk
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Украинские мужчины призывного возраста все чаще заключают фиктивные браки для выезда за границу. Об этом 20 декабря сообщил начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления госпогранслужбы Украины Игорь Матвейчук.

По его словам, в последнее время значительно увеличилось количество случаев выявления фиктивных браков с женщинами с инвалидностью и многодетными матерями. При этом он также рассказал о случае, когда мужчина подделал медицинские документы о смене пола, чтобы иметь возможность покинуть страну.

«Такой интересный случай был — подделка медицинских документов. Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС справку, что сменил пол на женский. Был Антон, а стал Тоня», — сказал Матвейчук, его слова передает украинское издание «Новое время».

Кроме того, в публикации со ссылкой на данные погранслужбы Украины сообщается, что ежесуточно через западную границу страны выезжает около 6 тыс. мужчин призывного возраста.

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21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и годны к военной службе, должны в 2024 году вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как предупредил Умеров, всех, кто не выполнит данное требование, ждут санкции.

Накануне украинские военные признали, что новости о неудачах на фронте отбивают у граждан страны желание идти в армию. Газета The Wall Street Journal (WSJ) отметила, что киевское руководство надеялось на то, что контрнаступление ВСУ устранит необходимость в принятии «политически непопулярных мер» по призыву молодежи в Киеве. Однако провал привел к обратному.

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания во вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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