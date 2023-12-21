Жога заявил о готовности к работе региональных избирательных штабов Путина

Все региональные избирательные штабы президента РФ Владимира Путина полностью готовы выполнять свои обязанности, заявил 21 декабря «Известиям» сопредседатель штаба, спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) полковник Артем Жога.

«Работа у нас будет кипеть, я уверен, что все люди [у нас] профессионалы в этом деле», — сказал он.

Жога уточнил, что региональные штабы будут работать с 9 до 22 часов без выходных и праздников.

Также он отметил важность соблюдения порядка и законности процесса сбора подписей в поддержку кандидатуры действующего президента. По словам Жоги, многие члены штабов прошли для этого соответствующее обучение.

Ранее в этот день избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе. В нем будут находиться руководство штаба и волонтеры, работа будет круглосуточной. Помимо Жоги сопредседателями штаба стали худрук Театра Табакова, актер и режиссер театра и кино Владимир Машков и главврач Московской городской больницы № 52, Герой Труда Марьяна Лысенко. Прийти туда можно будет по будням с 09:00 до 18:00.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле.

В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых. 17 декабря в Москве состоялся съезд «Единой России», на котором партия единогласно поддержала кандидатуру Путина на выборах президента России.

18 декабря российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. В комплект документов входят ходатайство о регистрации группы с указанием личных данных кандидата и всех участников, протокол собрания, список уполномоченных группы, заявление кандидата о его согласии баллотироваться и ряд других документов.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.