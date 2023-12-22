Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет РСЗО «Град» группировки «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ
Армия
Артиллеристы ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ под Новомихайловкой
Мир
В ООН указали на возрастающий голод в Газе с каждым днем боевых действий
Мир
Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение
Мир
В Израиле заявили о готовности к длительному перемирию с ХАМАС
Мир
Украинские СМИ сообщили в взрывах в Одессе
Мир
На Украине демонтировали советскую символику с братских могил
Авто
В России спрос на китайские авто и каско для них вырос в несколько раз
Армия
Расчеты гаубиц «Мста-Б» и штурмовые группы ВДВ уничтожили до взвода пехоты ВСУ
Общество
Синоптики пообещали москвичам снегопад в Новый год
Мир
Бывший адвокат Трампа заявил о банкротстве ввиду многомиллионных долгов
Мир
Путин и Мадуро обсудили всестороннее развитие отношений России и Венесуэлы
Мир
Финляндия опубликовала план восстановления Украины на сумму €50 млн
Происшествия
Два человека погибли в пожаре в жилом доме в Смоленской области
Общество
Синоптики предупредили о рекордно низком атмосферном давлении в Москве в субботу

Юрист рассказал о новой схеме мошенничества на дорогах

Юрист Русяев: мошенники предлагают оформить ДТП с помощью «аварийных комиссаров»
0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев 22 декабря рассказал «Известиям» о новой схеме мошенничества на дорогах.

«На дорогах активизировались мошенники, придумывающие всё более изощренные схемы обмана автовладельцев. Одной из последних «новинок» стало предложение оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы так называемых аварийных комиссаров. Эти случаи фиксируются в Чите, но одним регионом мошенники явно не ограничатся», — сказал эксперт.

Так, после небольшого ДТП водитель-виновник предлагает второму участнику не ждать инспекторов ДПС, а вызвать для оперативного оформления специальных «автомобильных комиссаров». Якобы водитель торопится, а с «комиссарами» можно быстрее оформить бумаги и получить возмещение ущерба, рассказал Русяев.

«На деле же приехавшие представители фирмы быстро составляют необходимые документы, оценивают повреждения авто, а затем просят подписать договор о переуступке прав на страховые выплаты. Формально всё законно, поэтому официальных юридических претензий к дельцам нет. Только вот в итоге пострадавший получает лишь мизерную часть, казалось бы, положенной суммы, а львиная доля оседает в карманах мошенников. Подобные схемы отъема денег появились сравнительно недавно, и гораздо действеннее они в регионах с суровой зимой. У автомобилистов вряд ли есть большое желание долго ждать ГИБДД на морозе, поэтому схема срабатывает. До этого более распространены были намеренные аварии в искусственных пробках и автоподставы, но видеорегистраторы почти свели такие схемы на нет», — заявил он.

По словам юриста, многие автомобилисты просто не знают о подобных уловках аферистов. К тому же обещание быстрого оформления играет на руку мошенникам. Главное, на что стоит обратить внимание, указал эксперт, — необычно выгодные условия и пункт о переуступке прав в договоре. Если такое увидели, будьте бдительны, предупредил он.

«Но, если документы уже подписаны, немедленно обратитесь к юристу. Возможно, удастся оспорить договор и вернуть право на выплаты. Можно подать иск о расторжении. Главное в такой ситуации — действовать быстро, пока мошенники не успели «растаять». Шансы вернуть деньги есть всегда, вопрос только в том, насколько много времени и сил это займет», — заключил Русяев.

Ради синей галочки: в Telegram распространяется новая мошенническая схема
Аферисты с поддельных аккаунтов банков цепляют жертв на крючок

19 декабря источник «Известий» рассказал, что главный специалист отделения медицинских наук РАН Севиль Грабеклис стала жертвой новой схемы мошенничества с видеозвонком от лжеполицейского.

Потерпевшей поступил звонок о том, что у нее сменился номер телефона в личном кабинете банка. Затем ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о попытке похитить 800 тыс. рублей. Позже Грабеклис позвонила по видеосвязи девушка в форме полицейского и показала постановление о якобы возбуждении уголовного дела по ее вопросу. Грабеклис обналичила 1 млн рублей через отделение Сбербанка и перевела их по счету, который предоставили мошенники. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023